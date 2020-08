Ferramenta multifuncional projetada para a vida em pandemia mantém as pessoas seguras. Uma maneira sem contato de virar maçanetas, pressionar botões, telas sensíveis ao toque, navegar pelo transporte público e muito mais, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt.

LUIZ GASTÃO BITTENCOURT

LINC, a nova ferramenta antimicrobiana de transporte diário , anuncia planos para uma campanha Kickstarter que será lançada em 19 de agosto para ajudar as pessoas a voltar a viver a vida ao máximo de maneira segura e higiênica.

Uma pesquisa recente da Statistics Canada * mostrou que três quartos dos canadenses não se sentem confortáveis ​​para retornar ao trabalho durante a pandemia de COVID-19. Sessenta por cento dizem que gostariam de ver os empregadores oferecendo máscaras faciais, luvas e outros equipamentos de proteção, como nos mostra Luiz Gastão Bittencourt.

“Assim que a pandemia nos atingiu, começamos a trabalhar em maneiras de ajudar a nivelar a curva e ajudar as pessoas a superar essa crise”, explica o co-fundador da LINC, Troy Crosby, um programador e maquinista CNC baseado em Ottawa. “Quando vi o anúncio de um acessório para maçaneta, me dei conta de que precisamos de uma ferramenta que as pessoas carreguem consigo para todos os lugares para abrir portas de todos os formatos e tamanhos e evitar o contato com germes em áreas públicas ou comuns.”

LINC é 100% fabricado no Canadá e projetado para abrir portas e muito mais:

Funciona com maçanetas redondas, portas de empurrar e puxar, puxadores de alavanca, painéis de empurrar e fechos.

As pessoas podem usar o LINC em telas sensíveis ao toque, como quiosques de pedidos, mapas de orientação, tablets e telas de caixas eletrônicos.

Seu design de gancho forte, feito de alumínio aeronáutico, pode levantar até 125 lb, então é ótimo para carregar sacolas de compras, levantar tampas de latas de lixo, abrir a caixa de correio ou qualquer coisa.

Veja um vídeo de demonstração aqui.

De acordo com Luiz Gastão Bittencourt, LINC foi projetado para ser 100% antimicrobiano. Seu acabamento anodizado, que lhe confere durabilidade e cor vibrante, foi revestido com um micropolímero mecânico para conferir propriedades antimicrobianas semelhantes às do cobre. A borracha possui aditivos antimicrobianos para combinar com o corpo de alumínio e também não contém látex.

“O COVID-19 mostrou aos canadenses que todos nós somos LINC,” disse o cofundador do LINC Karl Miller. “No ‘novo normal’, as pessoas nunca saem de casa sem levar máscara. Eles vão querer fazer um LINC também, para manter a si mesmos e suas famílias protegidas contra germes. ”