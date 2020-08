O mercado de veículos levará décadas para evoluir para novas tecnologias, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa

Os veículos elétricos (EVs) estão entrando no mercado em um ritmo rápido, mas pode levar décadas para que esses veículos se tornem mais onipresentes em toda a frota de veículos dos EUA, de acordo com um novo relatório divulgado hoje pelo Fuels Institute: ‘State of Transportation Energy e Eletrificação de Veículos. ‘ Durante esse tempo, os consumidores continuarão a dirigir os veículos tradicionais com combustível líquido.

“Mesmo que o governo dos Estados Unidos determinasse que 100% dos veículos novos vendidos fossem equipados com uma nova tecnologia, e todas as outras dinâmicas de mercado permanecessem as mesmas, levaria nove anos para que essa tecnologia estivesse presente em 50% dos veículos na estrada ”, explicou John Eichberger, diretor executivo do Fuels Institute. “Isso se deve principalmente ao tamanho da frota existente e ao tempo que os veículos permanecem em serviço.”

De acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa, apesar da baixa rotação da frota, as novas tecnologias estão conquistando uma parcela significativa dos novos veículos vendidos, o que melhorou a eficiência e reduziu as emissões. “Ao longo de 2018, havia pouca confiança em trens de força eletrificados para atingir essas eficiências aprimoradas. Em vez disso, os engenheiros se concentraram em aumentar a economia de combustível e reduzir as emissões, melhorando as tecnologias do motor de combustão interna ”, disse Eichberger. “Hoje, a maior parte do foco está em trens de força eletrificados, mas essa é apenas uma ferramenta que os fabricantes de veículos têm disponível para atender aos padrões de economia de combustível e desempenho, e ainda há muito progresso a ser feito nos ICEs.”

O relatório anual Energy Outlook 2020 da US Energy Information Administration prevê que a economia de combustível da frota leve aumentará 47% até 2040, com o total de automóveis de passageiros na estrada entregando 42 mpg e caminhões leves 30 mpg. Se essas previsões se concretizarem no mercado, esses ganhos de eficiência podem reduzir o consumo de gasolina em 13% a 26% e o consumo de óleo diesel em 3% a 15%, nos mostra Sidney de Queiroz Pedrosa.

A dependência contínua de ICEs para o futuro previsível para atender às demandas ambientais globais resultará em melhorias tecnológicas adicionais para os motores, bem como expandir o uso de combustíveis alternativos e renováveis. “Os motoristas continuarão a consumir combustíveis líquidos no futuro previsível, mas a composição desses combustíveis pode evoluir para oferecer maior desempenho e emissões mais baixas”, disse Eichberger.