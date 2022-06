Maquininha TURBO PAN: Como funciona, Taxas e Central de atendimento

Você já imaginou ter uma maquininha de cartão de crédito capaz de oferecer muito mais praticidade e comodidade, com preço reduzido em relação às demais opções disponíveis no mercado? Saiba que você pode contar com a maquininha TURBO PAN. Ela é uma das melhores opções disponibilizadas no mercado atualmente graças ao funcionamento que disponibiliza a utilização do celular, além do Wi-Fi integrado. Dessa forma, você pode contar com uma ferramenta que permite a sua utilização sem a necessidade de um telefone celular para que funcione.

Se você ainda não conhece a maquininha TURBO PAN, irá se surpreender com tudo aquilo que ela pode oferecer em termos de recursos e benefícios. Pensando nas pessoas que ainda não conhecem esta ferramenta, nossa equipe decidiu criar um guia com as principais informações acerca da maquininha TURBO PAN, de modo a elencar os seus pontos positivos e negativos, o funcionamento da ferramenta, o valor das taxas e até mesmo os canais de atendimento. Portanto, se você quer saber mais sobre ela e ficar por dentro de todas as informações reunidas por nós, continue lendo o texto abaixo e utilize-o para tirar todas as dúvidas.

Como funciona a maquininha TURBO PAN?

A maquininha turbo Pan é uma ferramenta bastante compacta, cujo funcionamento se dá sem a necessidade de ter um celular conectado a ela. A conexão utilizada na maquininha acontece a partir da rede Wi-Fi ou do chip 3G que ela possui. Para fazer com que o processo de vendas de pagamentos ocorram de forma muito mais prática, a maquininha Turbo PAN oferece aos seus clientes a opção do pagamento utilizando a tecnologia contactless, bastando aproximar o cartão da maquininha para realizar a transação.

Todo o dinheiro referente às vendas é disponibilizado diretamente na conta-corrente do Banco Pan cadastrada na maquininha turbo Pan. O prazo para recebimento desses valores pode variar de um até 30 dias corridos após a concretização da venda. No momento em que o cliente realiza a aquisição da maquininha de cartão do banco Pan, ele recebe imediatamente um link contendo todas as instruções para que ele possa criar uma senha no portal da instituição financeira. Através do endereço disponibilizado no link, os clientes podem fazer um acompanhamento de todas as transações realizadas a partir da maquininha. Essa ferramenta aceita as principais bandeiras dos cartões de crédito disponíveis atualmente, entre elas, podemos citar: Elo, Hipercard, American Express, Visa e Mastercard.

Ficha técnica da maquininha TURBO PAN

Tipo Tarja e Chip Funciona com celulares Não Tem chip Sim Conexão Wi-fi e Chip 3G Teclado Físico Visor Colorido Voltagem Bivolt Bateria Até 12 horas de duração Tamanho 12,5 (C) x 7,0 (L) 1,7 cm (A) Peso 185g Garantia 2 anos Comprovante SMS Quantidade de bandeiras aceitas 5 bandeiras aceitas (não aceita cartões de refeição e nem alimentação)

Taxas de juros

Um dos pontos que merece atenção por parte dos interessados em obter a maquininha Turbo Pan é que as taxas de juros podem variar conforme o prazo escolhido para o recebimento dos valores das vendas.

Taxa da função débito: A taxa da função débito é de 1,90% e o saldo depositado em um dia útil.

Taxa da função crédito à vista: O saldo de 30 dias tem a taxa de juros de 2,97%. Já o saldo de 14 dias tem a taxa de juros no valor de 3,70%. Por fim, o saldo de um dia útil possui uma taxa de juros no valor de 4,63%.

Taxa da função crédito parcelada: se o saldo escolhido for 30 dias, o valor da taxa de juros é de 3,76% +1 taxa adicional. Já se o saldo for de 14 dias, o valor da taxa de juros passará para 4,50% + 1 taxa adicional. Para finalizar, temos o saldo em um dia útil, cuja taxa de juros é de 5,43% + taxa adicional.

Ainda é cobrada por parte do banco Pan uma taxa conhecida como antecipação avulsa, cujo valor é de 1,99% por mês. No que tange a taxa de crédito parcelado, existe uma taxa fixa, definida de acordo com o prazo para recebimento que o cliente escolheu, assim como uma taxa variável por cada uma das parcelas, de acordo com a opção escolhida. A título de exemplo, imagine que foi escolhido um parcelamento em 12 vezes. Nesse caso, a taxa que incide em cada uma das parcelas é de 1,30%.

Vantagens e desvantagens

Para esclarecer todos os pontos acerca da maquininha turbo Pan, é necessário elencar todas as vantagens e desvantagens que ela possui. Abaixo, você pode conferir cada uma delas:

Vantagens

Não há necessidade de ter um celular;

O modelo é bastante compacto e ergonômico;

Possui o sistema de pagamento contactless (pagamento por aproximação);

Preço atraente.

Desvantagens

Não possui a opção de imprimir o comprovante dos pagamentos;

Reduzido número de bandeiras aceitas;

Só pode ser solicitado por quem tem conta.

Como pedir a maquininha turbo pan?

Se você se interessou e quer ter a maquininha turbo Pan, saiba que pode fazer a solicitação através do site oficial da instituição financeira ou por meio do seu aplicativo. Caso você já possua uma conta, basta clicar na opção “Peça Aqui”. Se você ainda não possui uma conta, é necessário criar uma de forma totalmente gratuita, tendo em vista que esta ferramenta somente é liberada para quem possui uma conta-corrente na instituição financeira.

Nota do Banco Pan no Reclame Aqui

A instituição possui uma avaliação dos usuários considerada boa, com uma nota de 7.4/10.

Banco Pan telefone

Se você está precisando falar com essa instituição financeira acerca da maquininha turbo Pan, saiba que pode utilizar o Banco Pan telefone para entrar em contato. Nesse caso, você pode ligar para os números que deixamos abaixo:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0101

Demais regiões: 0800 888 0101

WhatsApp do Banco Pan: +55 (11) 4002-7799

O atendimento através dos números citados é feito de segunda a sexta, no horário das 8h da manhã até as 20h da noite. Aos sábados e feriados, este horário de atendimento é das 8h da manhã até as 17h da tarde.