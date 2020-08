Ricardo Antoneli, da GLP, assume diretoria Logística e Industrial do Secovi-SP

O diretor de Desenvolvimento da GLP Brasil, Ricardo Antoneli, é o novo diretor de Logística e Industrial do Secovi-SP (Sindicato da Habitação). Com quase 20 anos de experiência no setor imobiliário, Antoneli é responsável pela Diretoria de Desenvolvimento da GLP desde 2016 e agora representará o setor no maior sindicato do mercado imobiliário da América Latina.

Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, o executivo possui pós-graduação em Investimento Imobiliário pelo The College of Estate Management – RICS – Reading, no Reino Unido, e MBA pela FGV-EAESP e pela Universidade da Carolina do Norte, nos EUA. A trajetória profissional de Antoneli inclui passagens pela consultoria imobiliária CBRE e pelo Walmart. Na varejista, foi diretor de Real Estate, Inteligência de Mercado e Planejamento, atuando tanto no Brasil quanto na matriz da empresa nos Estados Unidos. Antoneli ainda foi CEO da BNCORP, incorporadora de edifícios corporativos, fruto da joint venture entre o grupo Bueno Netto e o Blackstone Group.

“O setor logístico e industrial tem se destacado cada vez mais no mercado imobiliário brasileiro. Grande parte disso se deve à busca constante das empresas do segmento por inovação”, comenta Ricardo Antoneli. “O Secovi-SP tem um papel importante na criação de um ambiente de negócios que impulsione ainda mais o mercado, sempre com os olhos no futuro”.

GLP

A GLP é líder global em gestão de investimentos e desenvolvimento de negócios em logística, real estate, infraestrutura, finanças e tecnologias inovadoras aplicadas ao setor. Estamos presentes no Brasil, China, Europa, Índia, Japão e EUA com US$ 89 bilhões em real estate e fundos de private equity sob nossa gestão. Saiba mais www.glprop.com e www.glprop.com.br

Secovi-SP

Fundado em 1946, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP) cumpre seu compromisso com o Estado de São Paulo por meio do desenvolvimento do setor urbano ao lado de parceiros públicos e corporativos. Hoje, mais de 90 mil empresas são representadas pelo Secovi-SP, que é o maior sindicato patronal do setor imobiliário da América Latina. Conheça: www.secovi.com.br