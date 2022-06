Dicas práticas para pedalar em ruas íngremes

Saiba como encarar subidas de bike com mais facilidade

As subidas são um dos grandes desafios dos ciclistas iniciantes. Pedalar em ladeiras pode não ser nada fácil para quem não tem costume, por isso trouxemos dicas práticas que podem te ajudar a superar essa difícil tarefa.

Nossas dicas servem para ciclistas de qualquer origem, desde os que disputam competições até aqueles que usam a bicicleta como meio de transporte ou por diversão.

Aqui vamos apresentar formas de driblar as dificuldades e conseguir subir ruas íngremes com mais facilidade, lhe ajudando a ser mais rápido e a manter o seu condicionamento físico. Confira as nossas dicas para enfrentar subidas com sua bike sem grandes problemas:

Mantenha o ritmo da pedalada

Além da subida mais íngreme, os ciclistas precisam enfrentar outros obstáculos como buracos, faixas mais estreitas e grande fluxo de veículos. E uma das maneiras de facilitar a subida é manter o ritmo da pedalada.

Não adianta iniciar a subida se esforçando para tentar subir mais rápido e cansar no meio do caminho. A dica é apostar em uma pedalada mais suave e constante. Isso permitirá que você respire melhor e se sinta menos cansado durante a subida.

Suba sentado

A postura é fundamental para encarar subidas mais íngremes. Ciclistas mais experientes costumam realizar a travessia de ladeiras em pé para serem mais rápidos, mas se você está começando a pedalar, essa não é uma boa ideia! Provavelmente, você se cansará logo no início da subida.

O melhor é subir sentado na bike. Embora isso torne o trajeto mais demorado, permanecer sentado com o tronco levemente inclinado para a frente é muito mais indicado, principalmente para iniciantes. Assim, você terá mais facilidade para manter o ritmo da pedalada.

Verifique a calibragem dos pneus

Outra boa dica é verificar a calibragem dos pneus. Vai sair de casa para pedalar e já sabe que vai passar por uma ladeira, dê uma olhada na calibragem. Os pneus na calibragem correta vão facilitar o percurso, lhe ajudando a manter um bom ritmo na hora de pedalar em uma rua íngreme.

Controle a respiração

A respiração é um fator importante para encarar uma ladeira de bike. Por isso, a dica é respirar fundo, mantendo uma respiração mais tranquila. Inspire e expire bem devagar e encha bem os pulmões.

Dessa maneira, você não corre o risco de ficar com o coração acelerado e diminui as chances de cansar rapidamente. Controlar a respiração é essencial para que você aumente sua capacidade respiratória e fique menos ofegante no caminho.

Verifique a altura do selim

Regular a altura do selim é um grande truque para encarar ruas íngremes de bicicleta. É importante encontrar a altura certa para facilitar a pedalada. Esse é um fator chave para que você consiga manter um bom ritmo de pedalada.

Isso porque quando o selim está baixo demais, o ciclista acaba tendo de fazer mais força e desgasta os seus joelhos. E quando o selim está mais alto do que deveria, o ciclista fica muito inclinado, o que pode causar lesões na coluna.

A dica é sentar na bike e ajustar a altura do selim. Geralmente, a altura certa é aquela em que o ciclista fica com quase toda a perna esticada.

Pedale em zigue zague

Em subidas íngremes e se a largura da via permitir, uma dica para facilitar o trajeto é pedalar em zigue zague. Isso vai aumentar a distância do trajeto, mas pode lhe ajudar. Em zigue zague, você conseguirá diminuir a inclinação da subida, o que é uma boa vantagem para quem não está acostumado.

Mas claro, pedalar em zigue zague só deve ser feito em locais que sejam exclusivos para bicicletas como ciclovias e ciclofaixas, e somente quando é possível. Mesmo assim, se a via permitir, essa é uma boa dica para facilitar a subida de bike.

Agora você já conhece algumas dicas simples que podem facilitar a subida em ruas íngremes. Coloque as sugestões em prática, encare o medo e vença esse desafio com maestria.