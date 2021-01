ITA adquire unidades de Câmeras Termais produzidas pela Opto S&D do Grupo Akaer

A entrega oficial dos equipamentos para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica foi feita nesta sexta-feira (29)

O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) realizou, no dia 16 de agosto de 2020, o retorno às atividades presenciais dos alunos do primeiro ano, dentro do Protocolo de Biossegurança emitido pelo MEC em julho deste ano. Desde então, a Opto Space & Defense, do Grupo Akaer, e o ITA têm desenvolvido parceria para o emprego do Opto-ThermoScan, câmera termal para identificação da temperatura corporal.

Após a realização de testes operacionais em alguns eventos realizados no Instituto, como o Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa, e do monitoramento de temperatura dos alunos e servidores em suas instalações no dia a dia, o ITA adquiriu permanentemente seis unidades do ThermoScan.

As duas primeiras câmeras termais foram entregues na primeira quinzena de dezembro, na sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos/SP. Nesta sexta-feira (29), foi feita a entrega oficial das demais quatro unidades, com a participação do Coronel Aviador Luiz dos Santos Alves, Pró-reitor de Administração do ITA, do CEO da Opto, Claudio Carvas, do Engenheiro da Akaer Davi Siqueira e do Diretor de Desenvolvimento de negócios do Grupo Akaer, Horácio Gonzaga.

“Entregar essas unidades para o ITA é uma grande satisfação. Essa aquisição reforça a qualidade, a capacidade e o potencial da tecnologia nacional. O Grupo Akaer é certificado e reconhecido por ter alguns dos melhores laboratórios do mundo dedicados à pesquisa e desenvolvimento de inovações tecnológicas. Concretizar essa parceria com o ITA e, eventualmente, poder contar com a expertise do Instituto em futuros aperfeiçoamentos do equipamento é realmente uma oportunidade em dobro”, comenta Cesar Silva, Diretor-Presidente do Grupo Akaer.

A função do ThermoScan é identificar a temperatura corporal das pessoas rapidamente e com alta precisão, mesmo em grandes grupos em movimento, já que o estado febril é um dos sintomas que pode ser apresentado por pessoas infectadas pela Covid-19 e outras doenças.

De acordo com o Pró-reitor de Administração do ITA, a decisão para a aquisição dos equipamentos se deu pelo seu desempenho superior, quando comparado com sistemas similares, pela facilidade de instalação, transportabilidade, assistência técnica nacional e por ser produzido por uma Empresa Estratégica de Defesa (EED), a Opto S&D. Incluindo, ainda, a possibilidade de utilização das câmeras na atividade de vigilância em sistemas de segurança. Essas características e o acordo firmado entre as duas organizações envolvendo a possibilidade de customização do software do equipamento, foram fatores decisivos para a seleção do ThermoScan.

Concebido a partir de um produto da área militar, o SUV (Sistema Universal de Vigilância) para Veículos de Combate, o ThermoScan foi adaptado para atuar como um portal a ser usado em aeroportos, escolas, shopping centers, fábricas e/ou áreas críticas para identificar a temperatura corporal de indivíduos em aglomerações e passagem de grande número de pessoas, sem necessidade de interferência no fluxo normal para medição individual.

