Locação de gerador de energia: como saber qual é o melhor para minha necessidade?

Com diversos problemas que enfrentamos desde o início da pandemia, a falta de energia tem se mostrado ser uma das principais inimigas na época em que estamos vivendo. Alugar gerador de energia pode ser a decisão que será a sua “luz no fim do túnel”, literalmente, não é?

Estar em um evento ou momento importante onde é necessário consumir energia e você não fez a locação de gerador para stand by, então significa que você está vivendo em constante perigo.

Hoje em dia, estamos sempre à mercê de problemas que não podemos controlar. Às vezes uma árvore pode cair e destruir toda a fiação elétrica de um bairro inteiro, e bem nesse momento, você precisava urgentemente de energia.

Não seria muito melhor ter a sensação de alívio porque você se precaveu e fez o aluguel de gerador ao invés de entrar em desespero porque não tomou uma decisão antes? Nós sabemos a resposta! E pensando nisso, esse artigo serve para te ajudar a entender melhor sobre geradores e começar a cogitar qual melhor se adequa à sua necessidade.

Escolhendo o melhor gerador para a sua necessidade

Os geradores podem servir para diversos lugares, desde um pequeno evento de acampamento e pescaria, até para escolas, hospitais, shows, casamentos e entre muitas outras opções.

A dica para descobrir qual o melhor modelo que você deve procurar para solicitar o aluguel de geradores SP é separar quais os itens e aparelhos que precisarão ser conectados ao gerador. Após isso, faça a somatória dos Watts de cada aparelho e acrescente mais 20%, que é por precaução.

Os geradores elétricos são movidos à gasolina, diesel ou gás natural. Os de 3100W são os mais indicados para eventos de pequeno porte, são mais leves e resistentes. Muito úteis para acampamentos ou festas pequenas, podendo servir como gerador para festas.

Um gerador para locação de 1000W são ideais para auxiliar com iluminação, possuem pouca carga comparado aos outros, por isso é mais indicado como geradores para eventos pequenos, carro de som, ambulância, bomba de água para piscinas e até construções civis em estradas, sendo totalmente necessário para esse tipo de serviço.

950W também são leves e práticos, além de serem pequenos, ótimos para a mobilização com o aparelho. São movidos à gasolina e podem ser usados para ambientes no meio da natureza, onde seria necessário uma pequena ajuda de um gerador para auxiliar na energia. Campings, fazendas e casas de campo são os que mais se adequam a esse tipo de gerador.

Alugue ao invés de comprar

Às vezes o melhor investimento é sim alugar. Se tratando de custo-benefício, comprar ao invés de fazer a locação de geradores de energia é uma ótima opção, pois o locatário pode sempre manter um ótimo gerador, mais novo e mais moderno sem precisar ficar comprando, vendendo e re-comprando para não desvalorizar o aparelho.

Podemos levar em consideração que uma locação de gerador é bem mais fácil, pois você não precisa se preocupar com a manutenção do seu gerador.

Fazer a compra do gerador é necessário um investimento alto de início e considerar as manutenções periódicas que o seu aparelho deverá ter para se manter sempre com um bom funcionamento.

Escolha a opção que menos te trará dor de cabeça, é bem melhor alugar e esquecer essas preocupações. Pesquisando por uma locação de geradores SP preço, é bem mais acessível e necessário para quem não pode ficar sem energia.

Imagem de klimkin por Pixabay