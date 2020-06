À medida que o surto de COVID-19 continua a se espalhar por todo o mundo, as empresas em todos os lugares estão fechando suas portas e recorrendo ao trabalho remoto em prol da saúde de seus funcionários. Isso resultou em um aumento na demanda por ferramentas e serviços de suporte remoto, pois as organizações desejam garantir a continuidade dos negócios enquanto fazem sua parte para acabar com a propagação do vírus. Daniel Homem de Carvalho escreve Coisas como segurança e suporte ao usuário final estão entre os fatores mais importantes na transição de dias úteis no escritório para o trabalho em uma estação de trabalho em casa. Algumas considerações importantes de TI estão descritas abaixo para ajudar a guiá-lo na mudança para o trabalho remoto.

O objetivo das soluções de suporte remoto

Independentemente do seu setor, o trabalho remoto deve ser três: fácil de usar, seguro e confiável. As organizações precisam de soluções de suporte remoto que possam cuidar das seguintes tarefas de Daniel Homem de Carvalho , mantendo as conexões seguras e melhorando a experiência do usuário final:

Ajudando usuários dentro e fora do perímetro de rede tradicional.

Acesso remoto a servidores e estações de trabalho autônomos.

Manutenção de dispositivos de rede ( isso inclui roteadores, comutadores etc.).

Suportando uma ampla variedade de dispositivos móveis (Android e iOS ).

Suporte a múltiplas plataformas (como Windows, Mac e outros sistemas).

Facilitando o acesso remoto para fornecedores.

Garantir que a solução de TI Daniel Homem de Carvalho que você escolher possa lidar com os trabalhos acima é essencial para promover uma rede saudável e uma equipe feliz.

Amplo Suporte à Plataforma

As soluções de suporte remoto de hoje devem ter como objetivo oferecer aos representantes de suporte a capacidade de fornecer seus serviços, independentemente da plataforma do usuário final. Os técnicos de suporte também precisam oferecer suporte por meio de seu dispositivo móvel.

Escolher a linguagem de codificação correta pode fazer toda a diferença ao garantir que você possa suportar uma ampla variedade de plataformas. Por exemplo, quando um provedor de serviços de TI precisa se conectar rapidamente através de um navegador moderno como o Google Chrome, faz mais sentido usar um console baseado em HTML5.

A noção mais importante de Daniel Homem de Carvalho é que, quanto mais ampla a compatibilidade da plataforma, melhor você será capaz de fornecer suporte contínuo aos usuários finais sem precisar alternar entre várias ferramentas. Você pode padronizar o suporte usando essa ferramenta única, o que melhora o tempo de tratamento de incidentes e a produtividade do provedor. Algumas das principais plataformas que devem ser consideradas para suporte incluem Windows, Mac, iOS , Android, Linux e Chrome OS.

Segurança e conformidade

Infelizmente, as preocupações com a segurança estão crescendo juntamente com o trabalho remoto. Isso ocorre porque há mais pontos de acesso para hackers. Os provedores de serviços gerenciados geralmente precisam usar credenciais de administrador com privilégios elevados para resolver quaisquer problemas de TI. Embora os ataques cibernéticos geralmente visem credenciais de conta privilegiadas, simplesmente seguir as práticas recomendadas de gerenciamento de credenciais pode ajudar a evitar violações. No entanto, os MSPs às vezes sacrificam essas práticas recomendadas para tentar resolver rapidamente os problemas. É essencial fornecer aos técnicos as credenciais e a autenticação necessárias para corrigir rapidamente quaisquer problemas de TI, mas é ainda mais imperativo que você faça isso de maneira segura.

A infinidade de ameaças de hoje torna cada vez mais importante que as empresas possam identificar quem , o que, onde e quando se relacionam às atividades de acesso remoto. Isso se torna especialmente significativo quando você está sujeito a regulamentos como o HIPAA para o setor de saúde, onde as medidas de privacidade são mais rigorosas. A solução de segurança remota correta produzirá relatórios detalhados que comprovam a conformidade com todos os requisitos regulamentares.

Suporte Remoto ao Usuário Final

É vital que você procure uma solução que ofereça opções de implantação e licenciamento que melhor atendam às necessidades da sua empresa. As opções comuns incluem assinaturas de nuvem, além de dispositivos físicos e virtuais. O suporte à nuvem é uma das opções mais populares, pois geralmente é mais flexível e escalável do que seus outros parceiros de armazenamento. Independentemente do que você escolher, é crucial que você verifique se a solução de suporte remoto que você escolhe inclui todos os recursos e capacidades que você deseja ou precisa.

Além disso, Daniel Homem de Carvalho explica que o suporte remoto ao usuário final deve ajudar os usuários finais a fazer a transição perfeita para o trabalho de casa através do suporte sob demanda, provisionamento de novos usuários, gerenciamento de smartphones e tablets, correções, segurança de desktop e muito mais. O uso dos serviços de suporte ao usuário final de TI pode economizar tempo, dinheiro e estresse da empresa a longo prazo.