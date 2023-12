MAMONAS ASSASSINAS GANHA CINEBIOGRAFIA COM ESTREIA EXCLUSIVA NOS CINEMAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO

MAMONAS ASSASSINAS: O FILME conta a história de uma das maiores bandas brasileiras de todos os tempos

Qual a primeira música do Mamonas Assassinas que vem à cabeça quando você pensa na banda? São tantas que é impossível lembrar de apenas uma. Várias gerações foram e ainda são impactadas por esta banda icônica que apesar da curta carreira se transfomou em uma das maiores expressões musicais e culturais do Brasil.

O quinteto que queria ser uma banda de rock progressivo se transformou no grupo irreverente que até hoje é um expoente da cultura pop no Brasil. A banda ganhou notoriedade na década de 90 com a originslidade de suas letras, da sua performance nos palcos e a qualidade musical dos seus integrantes. Seu primeiro e único disco, foi mixado em Los Angeles, no melhor estúdio da época, vendendo mais de 3 milhões de cópias em 7 meses. Até hoje, milhões de pessoas no Brasil e no mundo ouvem mensalmente Mamonas Assassinas nas plataformas digitais A história dos meninos de Guarulhos está de volta em MAMONAS ASSASSINAS: O FILME. Dirigido por Edson Spinello, produzido pela Total Entertainment, coproduzido pela Mamonas Produções, Claro e distribuido pela Imagem Filmes o filme promete emocionar e divertir todo o Brasil com os clássicos “Pelados em Santos”, “Vira-Vira”, “Robocob Gay” e tantos outros sucessos a partir do dia 28 de dezembro nos cinemas de todo o Brasil.

Em 1990, Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento eram jovens de Guarulhos em busca de um sonho: gravar seu primeiro disco ainda como a Banda Utopia . Para tal , não mediram esforços, trabalhando dia e noite no que encontrasssem pela frente. Não poderiam imaginar que em pouco tempo estariam reunidos no maior fenômeno musical brasileiro da década, os Mamonas Assassinas, transformando a música brasileira para sempre.

O vocalista Dinho é interpretado por Ruy Brissac, que já fez o papel do cantor no musical sobre a banda. O quinteto conta ainda com Beto Hinoto, interpretando seu tio

Bento, guitarrista da banda; Rhener Freitas interpreta o baterista Sérgio Reoli,; Adriano Tunes faz o baixista Samuel Reoli; e Robson Lima interpreta Júlio Rasec, responsável por teclado, percussão e vocais, na banda.

Walkiria Barbosa, uma das produtora do filme, conta que a escolha do elenco foi fundamental para dar credibilidade a esta história tão impactante. “Nossa preocupação era encontrar as pessoas certas para aqueles papéis. E foi mágico quando filmamos o primeiro show, onde a equipe e os figurantes ficaram muito emocionados, tivemos certeza de que os Mamonas estavam ali com a gente. Foi muito forte e muito intenso.Aliás, este é um sentimento que permeou todas as fases desde a leitura de roteiro até a pós produção”.

O longa foi filmado na cidade onde viviam os integrantes da banda, Guarulhos, na Grande São Paulo. A produtora destaca que o apoio das famílias dos músicos foi essencial. A empresa Mamonas Assassinas Produções, capitaneada por Jorge Santana, primo do Dinho, juntamente com os familiares, foram essenciais desde a construção do roteiro até a produção quando emprestaram diversos figurinos originais dos garotos que foram usados no filme. Além disso, o apoio da prefeitura, de moradores e empresas locais também foi fundamental para o excelente resultado filmagens.

Para a construção da narrativa, biografias musicais de sucesso serviram de base e inspiração, como Bohemian Rhapsody, sobre a banda Queen, e Rocketman, sobre Elton John.

“Era fundamental pesquisar e compreender as melhores maneiras de, por exemplo, filmar shows. Esses filmes são excelentes nesses quesitos também. E shows são de enorme importância em MAMONAS ASSASSINAS: O FILME . São eles que ajudam a trazer a energia da banda e mostrar como contagiavam seu público”, explica o diretor Edson Spinello .

O roteiro, assinado por Carlos Lombardi (conhecido por obras como “Quatro por Quatro”, “Quinto dos Infernos”), conta a história dos 5 integrantes antes da banda se tornar os Mamonas Assassinas, desde quando ainda eram o Utopia.

“Há duas fases, no filme, quando eles buscavam seu lugar no cenário musical, na época da banda Utopia, e depois quando se tornaram Mamonas. Foi necessária muita pesquisa e colaboração para resgatar uma época, um trabalho árduo envolvendo uma grande equipe e muitos colaboradores para que pudéssemos retratar as duas épocas do filme. Foram mais de 70 cenários, 1000 peças de figurino entre produzidas e originais e as caracterizações de personagens para as duas fases. Além de um trabalho primoroso de correção de cor em mais de 2.500 planos excutados pela Zumbi Post. Na área musical, foram regravadas todas as músicas em estúdio. O filme está sendo editado e mixado pro Gbairel Pinhieor, ganhador de 2 Grammy Latino. A montagem ficou por conta de Rodrigo Daniel Melo”, explica a produtora.

O elenco de MAMONAS ASSASSINAS: O FILME conta também com Fefe Schneider, Jessica Córes, Jarbas Homem de Mello, Guta Ruiz e grande elenco.

Sinopse: Estamos em Guarulhos na década de 90. Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. Eles nem imaginam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, irá mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década: os Mamonas Assassinas.

Elenco:

Ruy Brissac: Dinho

Rhener Freitas: Sérgio Reoli Adriano Tunes: Samuel Reoli Robson Lima: Júlio Rasec Beto Hinoto: Bento

Fefe Schneider: Adriana Jessica Córes: Claudia

Jarbas Homem de Mello: Hildebrando

Guta Ruiz: Célia

Joãozinho: Marcos

Isa Prezoto: Grace Kelly Ton Prado: Enrico Costa

Nadine Gerloff: Fânia Patrick Amstalden: Zaca

Ficha Técnica

Direção: Edson Spinello

Preparação de elenco: Jarbas Homem de Mello

Diretor de Fotografia: Pedro Iorio Figurino: Heitor Taddeo Maquiagem: Lucas Martins

Produção de Elenco: Solange Jovino e Tate Costa

Som Direto: Zezé D’Alice,ABC

Roteiro Original: Carlos Lombardi

Edição de som e mixagem: Gabriel Pinheiro,A3pS Montagem: Rodrigo Daniel Melo,edt

Trilha Sonora: Ronaldo Pellicano

Produção Executiva: Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa Produtores: Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa Coprodução: Mamonas Assassinas Produções e Claro

Produção: Total Entertainment

Distribuição: Imagem Filmes

Sobre o diretor Edson Spinello

Edson Spinello é um diretor de novelas brasileiro. Trabalhou como diretor-geral de novelas na TV Globo, atualmente, exercendo a função na RecordTV, onde dirigiu Rei Davi, série que obteve sucesso na Fox Mundo dos EUA. Fez parte do comitê artístico da RecordTV e selecionou projetos na área de teledramaturgia. Dirigiu a série Na Mira do Crime para a Fox e foi consultor de roteiro no longa-metragem Sobrevivente Urbano, que conquistou 11 prêmios internacionais. Em 2020, dirigiu o quadro SofáZenda, no reality A Fazenda 12. Na Record , dirigiu as novelas Apocalipse, Rei Davi, Bela a Feia entre outras. Na Rede Globo, dirigiu Corpo Dourado, Por Amor, O Fim do Mundo e Malhação.

Sobre a produtora Walkiria Barbosa

Walkiria Barbosa é Produtora Executiva e CEO da Total Entertainment e Total International, diretora do Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, tendo em seu currículo mais de 20 longas-metragen produzidos entre obras nacionais e coproduções internacionais, séries de TV e reality shows. Produziu os blockbusters Se Eu Fosse Você1 e 2, Divã, Assalto ao Banco Central, Sexo, Amor&Traição entre outros. Também produziu Amor.com, que foi lançado nos cinemas no Brasil e simultaneamente em 193 países pela Netflix, onde permaneceu top 10 por várias semanas. Em 2018, lançou o remake Não Se Aceitam Devoluções e em 2022, a comédia Minha Família Perfeita. Trabalhou com os maiores estúdios do mundo como 20th Century Fox, Sony Pictures, Warner Bros, Disney-Miravista, Summit Lionsgate entre outros.

TOTAL ENTERTAINMENT

A Total Entertainment é produtora de filmes (longas e documentários) e séries para todas as plataformas. Fazemos parte do Grupo Total, juntamente com a Total International e a CineMobile.

Depois de assinar um contrato com a 20th Century Fox para produzir 10 longas- metragens, estreou nos cinemas em 2002 com o filme “Avassaladoras”, seguido pelos sucessos “Sexo, Amor&Traição”, a franquia “Se Eu Fosse Você”, “Divã” e “Assalto ao Banco Central”, entre outros. Temos grande experiência na coprodução de remakes de blockbusters internacionais no Brasil como coprodução de nossos sucessos no exterior. Fomos um dos coprodutores responsáveis pelas filmagens brasileiras de “A Saga Crepúsculo: Amanhecer”.

Também produzimos outros longas-metragens com Warner Bros, Miravista (Walt Disney Company), Summit Entertainment e Globo Filmes – a maior transmissão da América do Sul. Para a TV, produzimos o sucesso ” Se Eu Fosse Você – a série”, spin-off da franquia sucesso de bilheteria Se Eu Fosse Você, que foi ao ar no Fox Channel com uma enorme audiência. Também produzimos uma série de “Avassaladoras” para a TV em parceria com o Fox Channel e a TV Record, a segunda maior emissora do Brasil.

IMAGEM FILMES

Imagem Filmes é uma empresa nacional que atua no mercado de entretenimento do país como distribuidora de filmes independentes. Comprometida com a qualidade e variedade de produções, a empresa trabalha nos segmentos de cinema e televisão, e é responsável pelo lançamento de grandes produções nacionais, onde se destacam: “Veneza”, “Ela Disse, Ele Disse”, “Carcereiros: O Filme” e “É Fada!”. Além das produções internacionais, como o premiado “VICE” e sucessos como “Pinóquio”, “Legado Explosivo”, “Rambo: Até o Fim”, “Amizade Maldita” e “Maria e João: O Conto das Bruxas”.