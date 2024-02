Teatro na Comunidade: projeto apoiado pela Suzano leva cultura aos bairros de Jacareí

Neste fim de semana, dias 24 e 25 de fevereiro, o Projeto “Teatro na Comunidade” chega a outros bairros de Jacareí, como Campo Grande e Parque Meia Lua. O espetáculo “A Gula, o Amor e a Esperteza”, oferecido gratuitamente à comunidade, é desenvolvido por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e tem o apoio da Suzano e da Fundação Cultural de Jacarehy.

No sábado (24), o espetáculo chega ao CDHU Campo Grande, às 16h. Já no dia seguinte, no mesmo horário, será a vez da Praça Chacrinha, localizada na Rua Takeo-Ota, Parque Meia Lua, receber a magia do teatro.

Com expectativa de reunir aproximadamente 200 espectadores(as) em cada apresentação, o projeto promove o acesso à cultura, com uma peça que aborda questões sociais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e participativa.

Suzano

“Na Suzano temos um direcionador que diz ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’. Por isso, apoiamos o projeto Teatro na Comunidade, que é uma oportunidade para a população ter mais acesso ao teatro, com uma peça que aborda questões sociais, por meio de uma linguagem de fácil entendimento ao público”, afirma o coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, Adriano Martins.

