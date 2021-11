Aberta a temporada de shows em São José dos Campos

Dvulga Promoções e Eventos traz para a cidade DJ GBR, Milton Nascimento, entre outros nomes da música; balada universitária Kickin the Balde abre a agenda em dia 26 de novembro

Com as recentes flexibilizações divulgadas pelo Governo Estado de São Paulo, o mercado de shows vive um momento de grandes expectativas e começa a dar os primeiros passos rumo a um retorno consistente. O Vale do Paraíba não fica atrás: a Dvulga Promoções e Eventos, empresa de produção de shows e eventos, com mais de 15 anos no mercado e mais de 100 espetáculos realizados, promete agitar a região e anuncia uma programação robusta já para os próximos dias, vale ressaltar, seguindo todos os protocolos de segurança definidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Kickin the Balde

Kickin the Balde – DJ GBR, sensação do momento, divide o palco com Leo Minas, MC Paiva e mais 10 atrações numa só noite. A maior balada universitária da região abre a agenda de São José dos Campos no próximo dia 26 de novembro, são aguardadas mais de 4.000 pessoas no Palácio Sunset.

Paulo Ricardo

Fim de semana, aliás, de dobradinha. No dia 27 de novembro, no mesmo local, será a vez da Megabalada Retrô, que está de volta e traz Paulo Ricardo, líder da banda RPM, uma das maiores bandas dos anos 1980. O show celebra 35 anos de “Rádio Pirata ao Vivo”. No repertório, “Revoluções por Minuto”, “Alvorada Voraz”, “A Cruz e a Espada”, “Louras Geladas”, “Rádio Pirata, “London London” e “Olhar 43” estão garantidas.

Dodô Minas

“Depois de um ano e dez meses parado, o setor de entretenimento começa a se programar para a volta dos shows. A Dvulga já reagendou todos os shows que foram contratados em 2020 e tiveram de ser cancelados na ocasião. A agenda começa em novembro de 2021 seguindo todos os protocolos sanitários para dar ao público total tranquilidade em seus eventos”, afirmou o empresário Dodô Minas.

Empresário Dodô Minas

AGENDA 2022

Um dos maiores compositores brasileiros do país, Milton Nascimento chega a São José no dia 28 de janeiro para o encerramento da turnê “Clube da Esquina”. Um show primoroso, voltado para um público seleto de bom gosto musical. O evento, que havia sido adiado por conta da pandemia, já conta hoje com 70% dos ingressos vendidos. E no dia 29 de janeiro, a Dvulga Promoções e Eventos leva o show para a cidade de Guarulhos.

Palácio Sunset

O Carnaval também já está garantido: o Kickin the Bloco, que levou para a avenida Anchieta, em São José, em 2020 mais de 20 mil pessoas, volta às ruas no dia 20 de fevereiro para se consolidar como a maior folia da cidade. Já em Caçapava, serão 4 noites e 3 matinês no Clube Jequitibá. DJs, banda ao vivo e roda de samba estão na agenda.

Dvulga Promoções e Eventos

Ainda em 2022, Capital Inicial, Alexandre Pires e Os Imortais (com covers de Cazuza, Freddie Mercury, Mamonas Assassinas, Raul Seixas e Renato Russo). Confira a programação completas dos shows nas redes sociais Facebook (@ DVulgaEventos) e no Instagram: (@ dvulga)

2021

26/nov – DJ GBR e Leo Minas na Kickin the Balde

27/nov – Paulo Ricardo na Megabalada Retrô

2022

28/jan – Milton Nascimento ( São José dos Campos)

29/jan – Milton Nascimento (Guarulhos)

20/fev – Kickin the Bloco

26/fev a 01/03 – Carnaval Jequitibá (Caçapava)

04/jun – Capital Inicial

10/set – Alexandre Pires

01/nov – Os Imortais

Ingressos de todos os shows podem ser adquiridos pelo site: www.queroingressos.com. Apenas para o show de Milton Nascimento em Guarulhos que o site de vendas é pelo site: www.ticket360.com