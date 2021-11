“Anima Rede”, festival de teatro de formas animadas apresenta espetáculos com grupos do Vale do Paraíba

Arte milenar o teatro de bonecos estará em cartaz de 15 a 20 de novembro representando grupos de São José dos Campos com o festival “Anima Rede”. Com atividades online o projeto reúne quatro grupos do Vale do Paraíba com seis espetáculos de bonecos, rodas de bate-papo, três oficinas e uma palestra. A programação é gratuita e conta com financiamento pelo Fundo Municipal de Cultura.

Idealizados pelos produtores Ricardo Salem e Vivian Rau, o projeto visa fomentar o teatro de formas animadas com produções dos grupos “Teatro do Imprevisto”, “Boneco Vivo”, “Cia Titerritório” de São José dos Campos e “Cia Quase Cinema” de Taubaté. A programação trará espetáculos premiados com bonecos pouco conhecidos pelo público, como a produção “Miragens na Caixa teatro lambe – lambe” com bonecos em miniaturas e “Circus Animus” com a técnica de sombras.

“Nosso desejo é que o público joseense, assim como de todo Vale conheça o potencial dos grupos locais com produções que tem o traço do teatro de animação em sua estética e criação”, afirma Vivian Rau, produtora e manipuladora de bonecos.

Atividades formativas: O festival contará ainda com a palestra com “Procedimentos pedagógicos para o teatro de bonecos” e a oficina “Introdução ao Teatro de Objetos”, ministrada pela Doutora e mestre em Artes Cênicas pela UNESP, Flávia D’ávila; além das oficinas “Teatro de Mamulengos – manipulação de luva e dublagem”, com a mestra Vivian Rau e “Teatro Lambe Lambe – criação e manipulação”, com o ator e bonequeiro Gustavo Guimarães. As atividades fornecerão certificados para os inscritos mas também terão aulas serão abertas ao público com transmissão pelo Zoom e Youtube.

Anima Rede

https://linktr.ee/teatrodoimprevisto

https://www.youtube.com/user/ProducaoGTI

Espetáculos

Miragens na Caixa Teatro Lambe-Lambe – Dia 16 – (19h30)

Teatro de Brinquedos e Histórias de Papel – Dia 17 – (19h30)

Solteira sim, sozinha nunca – Dia 18 – (19h30)

A Fabulosa Caravana do Seu Malaquias – Dia 19 – (19h30)

Rabanete Rapunzel – Dia 20 – (15h)

Circo Animus – Dia 20 – (19h30)

Oficinas

Teatro de Mamulengos – manipulação de luva e dublagem – Dias 15 e 16 – (14h)

Teatro Lambe Lambe – criação e manipulação – Dias 17, 18 e 19 – (17h)

Introdução ao Teatro de Objetos – Dias 18 e 19 – (15h)

Palestra

Possibilidades pedagógicas com teatro de animação – Dia 16 – (15h)

Bate-Papos

O boneco e sua comunicação com a rua – Dia 19 – (20h30)

Teatro de sombras e manipulação de luva, a poética da animação – Dia 20- (20h30)

Foto:Divulgação