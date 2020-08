Mais de 80% dos brasileiros utilizam dispositivos móveis para jogos, aponta estudo The Mobile Gaming

A indústria de jogos vem ganhando espaço no cotidiano das pessoas, sobretudo agora, no período de isolamento social que vivemos, por conta da pandemia de covid-19. Nesse cenário, com a expansão das redes 5G, os jogos para dispositivos móveis ganharam ainda mais protagonismo na vida das pessoas. É o que aponta a pesquisa The Mobile Gaming, realizada pela AdColony, líder no segmento de publicidade em vídeo in-app e representada pela Adsmovil com exclusividade na América Latina. Os dados coletados indicam que mais de 84% dos entrevistados têm o hábito de jogar, em pelo menos, um dispositivo móvel.

The Mobile Gaming

O levantamento, que foi realizado com 4,2 mil pessoas, mostrou também que os brasileiros que jogam em dispositivos móveis dedicam, em média, cinco horas de seu dia a essa atividade. Quando analisado por faixas etárias, o mapeamento mostra que os jogos em smartphones não são preferência apenas do público mais jovem. Entre os entrevistados que se dizem adeptos da prática, 25,5% têm de 16 a 24 anos; 30,7%, de 25 a 34 anos; 23,7%, de 35 a 44 anos; e os com mais de 45 anos somam 20,1%.

Indústria de jogos

A pesquisa mostra, ainda, que 68,9% das pessoas que jogam em dispositivos móveis têm ensino médio, 22,3% contam com graduação universitária, e outros 7,2% são certificados no nível de mestrado. Quando observadas as diferentes atividades online realizadas pelos jogadores, a busca por um produto ou serviço que deseja comprar é feita por 93,4% dos entrevistados, e a visita a um site ou loja de varejo on-line, por 92,8%.

“Esse comportamento dos usuários mostra o potencial que os anúncios em jogos móveis podem ter para as marcas. Além de oferecer uma possibilidade de segmentação muito maior que a de outras plataformas, esse canal traz, ainda, a segurança de que os anunciantes conseguem determinar, exatamente, onde sua campanha será exibida”, ressalta Alberto Pardo, CEO e fundador da Adsmovil.

Quando é observado o hábito de compra dos jogadores desses dispositivos, a aquisição de viagens lidera a lista, com 48%, seguida de carros (42%), smartphones (41%), TVs (40%), laptops (33%), jogos de computador (31%) e console de jogos (25%).

Eis os principais insights da pesquisa:

67,8% dos adultos jogam em dispositivos móveis;

53,7% dos jogadores são mulheres;

30,7% dos usuários têm entre 25 e 34 anos;

69% dos jogadores on-line estão no ensino médio, enquanto 22% cursam universidade;

59,9% do total da amostra escolheu os jogos de ação e aventura como o tipo preferido, seguido por jogos de corrida (47,7%) e de esportes (47,3%);

74% realizam compras on-line;

89% usam o celular enquanto veem TV;

93.4% procuram por produtos ou serviços que desejam comprar.



Adsmovil

Adsmovil é pioneira e líder na inovação de soluções de publicidade móbile na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos. Fundada em 2009, é uma das empresas mais premiadas da indústria móbile, com escritórios na Argentina, no Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos (Miami, Los Angeles, Chicago e Nova York).

A empresa desenvolve campanhas integradas, com um forte braço Ad Tech, que permite compras programáticas, segmentação avançada e criação de públicos específicos baseados em dados. Os pilares da empresa estão apoiados em soluções programáticas, bem como em componentes tecnológicos de geolocalização, store attribution e ferramentas de segmentação móbile, oferecendo às marcas formatos de alto impacto e reprodução instantânea de vídeo HD por meio de sua plataforma DSP e um Mobile AdExchange (SSP).

A empresa foi fundada por Alberto Pardo, atual CEO.

Para mais informações, visite: www.adsmovil.com ou @Adsmovil no Facebook, Twitter e Instagram.

Imagem de Joseph Redfield Nino por Pixabay