Aposta esportiva sobre o encaracolamento: destaques sobre regras, grandes torneios e ofertas das casas de apostas

O Curling é um esporte olímpico que realmente começa durante os Jogos de Inverno. Este artigo lhe contará um pouco sobre a história do curling e o que você precisa saber e ficar atento se você planeja fazer aposta esportiva sobre o curling no escritório de uma casa de apostas.

História do encaracolamento

As raízes de um dos esportes mais antigos podem ser traçadas desde a Escócia medieval. Ninguém sabe exatamente quando foi disputada a primeira partida de curling, mas pedras encontradas, arte e literatura sugerem o nascimento do esporte, pelo menos no início do século 16. E os primeiros clubes de curling começaram a aparecer há séculos, no início do século 18 na Escócia. Com o tempo, a qualidade das pedras, do gelo e de outros equipamentos melhorou gradualmente e o encaracolamento evoluiu de uma disciplina baseada na força das armas e do acaso, para um jogo incrivelmente tático e desafiador que hoje em dia é chamado de “xadrez no gelo”.

Recebeu seu nome do verbo escocês @curr@, que descreve um rugido baixo ou rugido. Uma pedra de granito deslizando sobre o gelo tocaria as bordas irregulares do gelo, produzindo um som distinto. O encaracolamento se generalizou em todo o mundo no século 20. Embora um evento de teste tenha sido realizado nos Jogos Olímpicos de 1924 na França, o curling não foi incluído no programa dos Jogos até 1998 e agora é parte integrante das Olimpíadas. Mais de 60 países estão representados na Federação Mundial de Curling, e há mais de um milhão e meio de jogadores oficialmente registrados.

Aposta esportiva: as regras do jogo

A área de encaracolamento tem 45 metros de comprimento. No final da quadra há um círculo desenhado sob o gelo chamado “lar”. Duas equipes de quatro competem no jogo. A reunião dura 2-2,5 horas e consiste em 10 períodos chamados “finais”. Os membros da equipe se revezam para arremessar pedras, com um total de 8 arremessos por ponta. Uma vez que o projétil é lançado, os outros atletas tentam aumentar sua velocidade ou mudar sua trajetória usando escovas especiais. O final é ganho pela equipe cuja pedra está mais próxima do centro do alvo do que a pedra mais próxima do adversário. Essa equipe recebe um ponto por cada pedra que está dentro da “casa”.

Grandes concursos de encaracolamento

A temporada de encaracolamento é uma época agitada nestes dias com muitos eventos do World Curling Tour e torneios de elite do Grand Slam. No entanto, a grande maioria dos concursos não atrai muita atenção do público e, portanto, também dos livreiros. Normalmente, apenas cinco torneios podem ser encontrados nas linhas:

➔ Torneio Olímpico. Os jogos de encaracolamento nos Jogos Olímpicos de Inverno acontecem apenas uma vez a cada quatro anos e atraem enorme atenção de apostadores de todo o mundo – não apenas aqueles apaixonados pelo esporte, ou pelo menos conhecem as regras, mas também os torcedores comuns de seus países de origem. A competição acontece em duplas masculinas, femininas e mistas, com 10 equipes jogando uma contra a outra na fase de grupos e as quatro primeiras equipes competindo por medalhas.

➔ Campeonatos Mundiais. Nos Campeonatos Mundiais, as melhores equipes determinam a melhor equipe a cada ano. O formato é quase idêntico ao dos Campeonatos Olímpicos, apenas 12 equipes estão representadas na fase de grupos em vez de 10. Os torneios masculinos e femininos são os que atraem o maior número de participantes, mas também equipes mistas e eventos duplos.

➔ Campeonatos Europeus. Torneio não tão popular no mundo devido à ausência dos “criadores de tendências” – os canadenses. Mas na ex-União Soviética a aposta no Campeonato Europeu é generalizada devido ao freqüente sucesso das mulheres russas.

➔ O torneio tem sido realizado anualmente desde 1975, com divisões masculinas e femininas. Os jogos da primeira divisão são disputados por 10 equipes masculinas e 10 femininas cada uma. O sistema de competição inclui uma rodada de grupo e playoffs.

➔ Campeonatos Canadenses. O único campeonato nacional, a linha sobre a qual se pode encontrar nas casas de apostas. Isto não é surpreendente, uma vez que o Canadá é o país mais bem sucedido na área de curling e o maior número de jogadores registrados aqui. O torneio masculino Brier foi jogado pela primeira vez em 1927 e agora acontece todos os anos reunindo as melhores equipes de todas as províncias canadenses.

O evento feminino no Canadá, conhecido como The Tournament of Hearts, é também um evento anual que tem atraído grande atenção dos fãs de curling desde 1961. O Campeonato Canadense em ambas as categorias é realizado com 16 equipes divididas em dois grupos iguais. As oito primeiras equipes avançam para a segunda fase de grupos, onde as quatro finalistas são determinadas.

Foto de Immo Wegmann em Unsplash