Configurações Recomendadas de Março: Kingdom Hearts chega ao PC

Em março os jogadores de PC vão poder, finalmente, conhecer uma franquia que une dois dos mais icônicos universos do entretenimento, que se encontram na série Kingdom Hearts. Além disso, neste mês chegam o gameplay inovador em co-op de It Takes Two e o mundo cheio de maravilhas – e perigos – de Balan Wonderworld.

Kingdom Hearts

Confira a lista de lançamentos do mês para PC e as configurações recomendadas para rodá-los, segundo Alexandre Ziebert, gerente de marketing técnico da NVIDIA na América Latina. Vale lembrar que as configurações sugeridas pela NVIDIA podem diferir daquelas anunciadas pelos distribuidores por citarmos os hardwares mais atuais disponíveis no mercado.

It Takes Two – 26 de março

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, Processador Core i3 10100 ou Ryzen 3 3100, 16GB de RAM e 50GB de espaço em armazenamento.

A Way Out foi um sucesso com seu gameplay co-op inovador, e agora o estúdio Hazelight está de volta buscando aperfeiçoar ainda mais o gênero cooperativo via tela dividida ou gameplay remoto com It Takes Two. Essa insana aventura acompanha dois humanos transformados em bonecos e transportados a um mundo fantástico. Agora, será preciso cooperação e amizade – dentro e fora do jogo – para a dupla conseguir voltar ao normal.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GAWHzGNcTEw

Balan Wonderworld – 26 de março

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, Processador Core i3 10100 ou Ryzen 3 3100, 16GB de RAM e 20 GB de espaço de armazenamento.

Respeitável público! Conheça um fabuloso mundo imaginário no qual sonhos – e pesadelos – se tornam realidade em um jogo de ação e plataforma com um toque teatral! Deleite-se com mais de 80 figurinos, cada qual com poderes como congelar o tempo ou manipular objetos, além de um modo co-op que combina os poderes das fantasias de dois jogadores. A configuração acima permite explorar Balan Wonderworld em 1920×1080 a 60FPS com gráficos em Alto.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gdf85ydqfBM

Série Kingdom Hearts – 30 de março

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, Processador Core i3 10100 ou Ryzen 3 3100, 8GB de RAM, 75GB de armazenamento.

A mera menção a Kingdom Hearts já leva aos suspiros qualquer fã da série, e agora os jogadores do PC também poderão mergulhar nesse “crossover” entre os universos de Disney e Square Enix que se tornou um mundo próprio, com uma história complexa por meio de diferentes realidades. Os títulos que chegam ao PC incluem a coletânea remasterizada KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, o épico KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC), e a aventura musical KINGDOM HEARTS Melody of Memory.

A configuração acima é recomendada para KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC), mas também é suficiente para os demais jogos da série.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BtSPwSvzVN8

