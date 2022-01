CES 2022: HyperX apresenta muitas novidades para sua linha de periféricos

No maior evento de tecnologia do mundo, a marca reforça seu compromisso de desenvolver produtos de alta performance para todos os gamers e revela, entre outros produtos, um controle para jogar games mobile e a versão sem fio do mouse ultraleve HyperX Pulsefire Haste

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, acaba de apresentar seus próximos lançamentos durante a CES 2022, o maior evento de tecnologia do mundo, que acontece entre 5 e 8 de janeiro de 2022, em Las Vegas/EUA. Reforçando o compromisso da marca de atender às demandas dos gamers por periféricos sem fio, a HyperX revelou, entre outras novidades, o Cloud Alpha Wireless, headset gamer que oferece autonomia de bateria de até 300 horas de uso, a maior do mercado, e uma versão sem fio do Pulsefire Haste, mouse hexagonal ultraleve com design favo de mel.



Além disso, a HyperX anunciou o teclado mecânico Alloy Origins 65, que tem 65% do tamanho padrão e opções com switches HyperX Red e Aqua; o icônico headset Cloud II nas cores rosa e branco, e o headset de entrada Cloud Core com som 3D espacial DTS® Headphone:X®.



“A CES define as tendências do mercado de tecnologia para os consumidores finais e é uma grande oportunidade para a HyperX compartilhar as inovações mais recentes e demonstrar nosso compromisso contínuo em fornecer produtos de alto desempenho para os gamers”, disse Kevin Hague, vice-presidente e gerente geral da HyperX. “Como fabricante de acessórios com qualidade profissional, a HyperX promete equipar a comunidade gamer e de eSports com os melhores produtos, seja para jogar sozinho, com os amigos de forma casual, ou para disputar competições de alto nível”.



A nova linha de produtos da HyperX oferece ainda mais conforto, performance e controle, e foi desenvolvida para elevar a experiência de jogo dos usuários a qualquer nível.



Headset HyperX Cloud Alpha Wireless – foto/ divulgação HyperX

Headset HyperX Cloud Alpha Wireless

Headset HyperX Cloud Alpha Wireless: A nova versão sem fio do premiado Cloud Alpha oferece a maior duração de bateria entre os headsets para jogos, com autonomia de até 300 horas de uso a partir de uma única carga. Além disso, garante experiência de áudio 3D espacial envolvente e imersiva graças ao recurso DTS® Headphone:X®, e conta com tecnologia Dual Chambers aprimorada e personalizada para os drivers de 50mm, que estão mais finos e leves sem sacrificar a qualidade sonora e desempenho da versão original. O Cloud Alpha Wireless se destaca também pelo conforto, já que tem revestimento em material sintético macio e maleável, almofadas com espumas feitas sob medida e estrutura leve de alumínio para maior durabilidade e estabilidade. Para completar, tem microfone removível com cancelamento de ruído, iluminação em LED e controles de volume intuitivos no próprio fone de ouvido.



Controle HyperX Clutch Wireless – Foto/ divulgação HyperX

Controle HyperX Clutch Wireless

Controle HyperX Clutch Wireless: Para maior precisão, velocidade dos movimentos e conforto em jogos mobile, o novo controle sem fio HyperX Clutch tem um layout conhecido dos jogadores e botões com revestimentos texturizados. É compatível com dispositivos Android via conexão Bluetooth 4.2 ou conexão Wireless com frequência de 2.4 GHz, e acompanha um cabo com interfaces USB-C e USB-A para quem quiser usá-lo no PC. O HyperX Clutch também conta com grips removíveis e ajustáveis para encaixe perfeito em diferentes tamanhos de smartphones e bateria recarregável embutida que dá autonomia de até 19 horas de uso com uma única carga.



Mouse HyperX Pulsefire Haste Wireless – Foto/ divulgação HyperX

Mouse HyperX Pulsefire Haste Wireless

Mouse HyperX Pulsefire Haste Wireless: Versão sem fio do mouse ultraleve Pulsefire Haste, conta com painel superior em estilo favo de mel, favorecendo os movimentos rápidos e proporcionando melhor ventilação ao equipamento. O Pulsefire Haste Wireless traz conexão sem fio de baixa latência que opera em frequência de 2.4GHz e oferece autonomia de bateria de até 100 horas de uso a partir de uma única carga. Tem seis botões programáveis e switches mecânicos TTC Golden à prova de poeira e resistente à água que suportam até 80 milhões de cliques, além de memória interna para salvar a configuração preferida via software gratuito HyperX NGENUITY. A base do mouse é feita de PTFE (teflon de nível mais puro), que reduz o atrito e permite deslizamento mais suave, e vem ainda com fitas adesivas opcionais que podem ser aplicadas para melhorar o controle e a pegada do usuário. Por fim, conta com sensor Pixart 3335 para rastreamento preciso, quatro opções pré-definidas de DPIs (400, 800, 1600 e 3.200), retroiluminação RGB e possibilidade de personalização dos comandos dos botões.



Teclado HyperX Alloy Origins 65 – Foto/ divulgação HyperX

Teclado HyperX Alloy Origins 65

Teclado HyperX Alloy Origins 65: O novo teclado mecânico tem forma compacta com 65% do tamanho padrão de teclados e ainda conta com as teclas de setas, delete, page up e page down. Ou seja, maximiza as funcionalidades dos periféricos e ainda libera espaço na mesa. O Alloy Origins 65 tem versões com dois tipos de switches mecânicos de fabricação própria da HyperX, o RED (estilo linear) e o Aqua (estilo tátil), ambos com resistência de até 80 milhões de cliques por tecla. Conta ainda com retroiluminação RGB com LEDs expostos para maior claridade, diversos efeitos de luz, cinco níveis de brilho e teclas PBT double-shot com comandos secundários impressos nas laterais de cada keycap. Por fim, tem memória interna para salvamento de até três perfis de preferências, incluindo relacionadas a iluminação e macros, que podem ser definidas pelo software gratuito HyperX NGENUITY.



Headset HyperX Cloud II – Foto/ divulgação HyperX

Headset HyperX Cloud II

Headset HyperX Cloud II: O icônico headset Cloud II, lançado em 2015 nas versões preto com vermelho e preto com cinza, agora ganha um modelo rosa e branco. O headset vem com caixa de controle de áudio avançada que ativa facilmente o som surround virtual 7.1 com um único clique, combina uma estrutura de alumínio durável com haste de cabeça ajustável, tem revestimento de material sintético de alta qualidade e a tradicional espuma com tecnologia Memory Foam que se adapta à cabeça e orelhas dos usuários. Conta ainda com drivers de 53 mm que proporcionam um som rico e claro em todas as situações, microfone removível com cancelamento de ruído e compatibilidade com diversos dispositivos, como smartphones, PCs, PS4 e Nintendo Switch.



Headset HyperX Cloud Core – Foto/ divulgação HyperX

Headset HyperX Cloud Core

Headset HyperX Cloud Core: O HyperX Cloud Core agora oferece mais imersão nos jogos e uma experiência de áudio 3D espacial por meio da tecnologia DTS® Headphone:X®. Projetado com estrutura de alumínio resistente e arco de cabeça ajustável, é resistente e tem o conforto exclusivo dos produtos da HyperX graças às espumas de alta densidade com tecnologia Memory Foam. Tem ainda microfone removível com cancelamento de ruído e é certificado pela Discord e TeamSpeak.



Mais informações sobre a HyperX e seus produtos estão disponíveis no site.



HyperX

Por 19 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver soluções gaming para cada tipo de gamer. A empresa é consistentemente reconhecida por fornecer produtos que proporcionam conforto, estética, desempenho e confiabilidade. Sob o slogan “WE ARE ALL GAMERS”, os headsets, teclados, mouses, microfones USB e acessórios de console são as escolhas dos gamers profissionais ou casuais, entusiastas de tecnologia e overclockers bem como embaixadores e celebridades em todo o mundo, pois atendem às especificações de produto mais rigorosas e são construídos com os melhores componentes de suas categorias. Mais informações sobre a HyperX estão disponíveis no site.

HP

A HP Inc. cria tecnologia que torna a vida melhor para todos, em qualquer lugar. Por meio de seu portfólio de produtos e serviços de sistemas pessoais, impressoras e soluções de impressão 3D, HP oferece experiências que impressionam. Mais informações sobre a HP Inc. estão disponíveis no site.

HyperX e o logotipo HyperX são marcas registradas ou marcas comerciais da HP Inc. nos EUA e / ou em outros países. Todas as marcas registradas e marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.