Maiara e Maraisa se emocionam no The Noite ao falarem da ausência do pai durante gravação de DVD em Portugal

Cantoras citaram intensidade do show realizado na Europa e dedicado a Marília Mendonça, comentaram a respeito da nova turnê que farão pelo Brasil e do cruzeiro que vai sair de Santos no Dia Internacional das Mulheres

Maiara e Maraisa são as convidadas do The Noite desta quarta-feira, 6 de março, a partir de 1h (de Brasília). As duas colocam todos para cantar e dançar com alguns de seus sucessos que fazem parte do DVD “Ao Vivo em Portugal”, gravado recentemente com a presença de uma orquestra 100% feminina que também estará na atração do SBT.

Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa falaram do projeto, dedicado a Marília Mendonça, que tinha planos de gravar com as duas em Portugal. O fato, por si só, gerou, segundo elas, uma grande carga emocional, potencializada, ainda mais, pela ausência do pai na gravação.

“Tinha uma programação para o meu pai ir à gravação do DVD. Ele vai em todos, mas quando íamos decolar ele disse que não poderia por causa de algumas documentações. Ele mentiu. Passou todo o tempo atendendo a gente hospitalizado, de boné e camisa, fingindo que estava tudo bem. Só que as coisas ficaram muito sérias para ele e ele teve que falar no dia do DVD. Ele teve Síndrome de Fournier. Se você der um Google são coisas horríveis… A vontade era ir embora, mesmo com tudo montado. Mas sabia que tínhamos feito tudo para chegar e teríamos que continuar”, relatam.

Maiara faz questão de dizer que o pai agora está completamente recuperado, tanto que viajou com as duas, recentemente, em férias pela Europa. “Ele está super bem, maravilhoso, e já voltou a acompanhar a gente”.

Voltando a falar sobre o projeto do DVD em Portugal, Maiara e Maraisa citaram a intensidade do projeto.

“Foi muito intenso, porque demos continuidade a um sonho que já tínhamos com a Marília. O público português também estava esperando-a, então muitas pessoas foram viver esse momento e homenageá-la. Foi um DVD grandioso. As coisas, quando tem sentimento, dão certo e ali tinha de todas as formas. Sobre a Marília, sobre estar em outro país, dar continuidade ao sonho. Aquela pressão de não poder errar e dar continuidade”.

“Levamos essa carga. As pessoas sentiam a Marília na gente. Na entrega do DVD eu trouxe muito sentimento…. Foi uma entrega, uma parte de mim que até desligou emocionalmente. Na volta, fui tentar replicar algumas coisas em estúdio para tentar melhorar algumas coisas, mas não saia melhor… Falei: ‘Quer saber, a melhor sensação foi exatamente essa que vivemos ali. Estava na prova de fogo e entreguei o meu melhor’, completou Maiara.

O DVD é o embrião da turnê “Maiara e Maraísa” In Concert, que terá 10 apresentações, a primeira delas no dia 23 de março, no Rio de Janeiro.

“Quem puder viver essa experiência vai poder viver de uma forma que eu nem sei explicar”, garante Maiara

Maiara e Maraisa falaram também sobre o cruzeiro “Maiara e Maraisa em Alto Mar”, que acontecerá entre os dias 8 e 11 de março.

“Escolhemos começar no Dia Internacional das Mulheres. Não puxando sardinha, mas já puxando, escolhemos uma grade de artistas bem feminina. Vamos ter Simone Mendes, Ana Castela, Mari Fernandez… Aí viemos com Edson & Hudson, nosso parceiro Murilo Huff, também teremos Dennis DJ e João Gomes”, finalizam.

The Noite

