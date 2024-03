BUDDHA SPA CELEBRA 2 ANOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COM ABERTURA DA SUA SEGUNDA UNIDADE

A partir do mês de março, São José dos Campos terá mais um espaço para relaxar, descansar e transformar a saúde física e mental: a maior rede de spas urbanos do país agora está também no Aquarius Open Mall.

A nova unidade promete atender uma demanda crescente do público, que busca por relaxamento, alívio de dores e tensões, redução do estresse e diminuição de sintomas de ansiedade e depressão, queixas tão comuns nos dias de hoje. Além do público em geral, as empresas estão cada vez mais engajadas em oferecer benefícios de bem-estar e felicidade a seus colaboradores, essa demanda vai de encontro ao Buddha Spa Partnership, programa exclusivo para empresas.

Buddha Spa

O Buddha Spa é referência em bem-estar, oferecendo serviços voltados para proporcionar uma experiência sensorial completa. Os espaços são cuidadosamente planejados para que o cliente seja elevado física e mentalmente. São mais de 25 tipos de terapias, desde massagens corporais, banhos, tratamentos estéticos avançados, Day Spas, além de procedimentos exclusivamente voltados para o público masculino, gestantes e pós-parto.

Em São José dos Campos, o Buddha Spa já está presente há dois anos em um amplo e confortável espaço, localizado do Jardim Esplanada, e oferece atualmente 1.000 atendimentos por mês. Com a nova unidade, a rede de spa amplia seu potencial de atendimento, acompanhando um mercado que não para de crescer.

Dados da organização americana Global Wellness Institute, apontam que, só em 2022, o segmento de bem-estar movimentou mais de 27 trilhões de reais, e até o ano de 2027, espera-se um crescimento adicional de 57%.

NOVA UNIDADE

No Buddha Spa do Jardim Aquarius, o cliente irá encontrar o mesmo universo acolhedor e totalmente preparado para o relaxamento que é o diferencial da rede, um verdadeiro oásis do bem-estar.

A nova unidade tem dois pisos, disponibilizando uma sala de estar com serviço de chás exclusivos, salas para atendimento individual, em dupla, para banhos de imersão e para estética, além de uma loja com produtos da marca, onde é possível comprar itens e estender a experiência vivida no spa ou oferecer um presente especial.

“Aqui no Buddha Spa, há um trabalho específico com a atmosfera sensorial, e o cliente percebe isso na iluminação, nos sons de água e natureza, nos nossos chás, no aroma terapêutico, na decoração. Quando ele é conduzido pelas terapeutas para as salas de atendimento, antes da massagem, ele ainda passa pelo nosso ritual de escalda-pés, aromaterapia e relaxamento dos ombros e pescoço. Portanto, no momento em que ele segue para a maca, já está em um estágio de relaxamento avançado”, afirma Giselle Barros, diretora da rede Buddha Spa em São José dos Campos.

BUDDHA SPA JD. AQUARIUS

Horário de atendimento: De segunda a sexta das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 19h.

Instagram: @buddhaspa.sjc

Whatsapp: (12) 2012-1322

Endereço: Aquarius Open Mall (Av. Comendador Vicente de Paulo Penido, 275), Loja 06, Jardim Aquarius, São José dos Campos – SP