Universidade Anhembi Morumbi anuncia Centro Integrado de Saúde (CIS) em São José dos Campos

Com inauguração prevista para março, a unidade atenderá a população joseense, incluindo pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde

A Universidade Anhembi Morumbi, integrante do maior e mais inovador ecossistema de educação de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, anuncia a chegada de mais um Centro Integrado de Saúde – sua clínica-escola, desta vez na cidade de São José dos Campos. Localizado na Vila Bethânia, região central da cidade e de fácil acesso aos pacientes, a unidade terá 956 m² e abrigará mais de 30 consultórios de especialidades médicas, além de terapias de saúde para atendimento clínico e ambulatorial em áreas como: Geriatria, Neurologia adulto e infantil, Pediatria, Clínica Médica, Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia, Pneumologia, Gastrologia, Urologia, Reumatologia, Endocrinologia, Hematologia, Clínica Cirúrgica, dentre outras, além de Psicologia e Fisioterapia.

Com inauguração marcada para 13 de março, a unidade atenderá pacientes de toda a cidade, para fortalecimento e consolidação da saúde local do âmbito dos ambulatórios de especialidades médicas. O atendimento integral e humanizado é feito por médicos especialistas e professores titulados e reconhecidos, pré e internos, além dos alunos de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi em São José dos Campos. Os graduandos atuam sempre acompanhados e supervisionados pelos médicos de cada especialidade, atendendo com qualidade e segurança às necessidades em saúde da população.

Centro Integrado de Saúde – sua clínica-escola

“Será extremamente importante a existência desta clínica-escola, para que a nossa Instituição possa contribuir ainda mais com a comunidade de São José dos Campos, da qual somos parte”, ressalta Luciana Auad, gerente da Universidade Anhembi Morumbi em São José dos Campos. Para o Prof. Dr. João Bizario, diretor executivo da regional São Paulo e Sul da Inspirali – um dos principais players de educação continuada na área médica do país – “A integração com a população se inicia desde a entrada dos estudantes no curso de Medicina, nas Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família, onde os alunos permanecem durante os seis anos do Curso de Medicina, criando vínculo consistente e reconhecendo verdadeiramente as necessidades em saúde da população de forma humanizada. Concomitantemente, eles desenvolvem competências clínicas em ambientes tecnológicos, simuladores de alta fidelidade e complexidade e pacientes atores, preparando-se para oferecer, a partir do 5º semestre até o final do internato, segurança plena aos pacientes que por eles serão acolhidos e cuidados, supervisionados sempre pelos médicos responsáveis e pelos alunos nas diversas especialidades. O fortalecimento do vínculo com a população é constante em todos os níveis de atenção à saúde e agora se estreitará ainda mais com o CIS, formando médicos competentes e focados no cuidado contínuo e integral das pessoas”, comenta.

Além de servir a comunidade na atenção das especialidades médicas, a clínica-escola também terá estudantes de Psicologia e Fisioterapia integrados às necessidades da população que frequentará o CIS – ambos a partir do 7º semestre, também com supervisão dos docentes e especialistas, em consultas individuais e atendimentos em grupos.

Formação em Medicina de Qualidade

A Inspirali, que atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima, também estará presente no Centro Integrado de Saúde. A companhia foi a responsável pela projeção e articulação de toda a infraestrutura do espaço, além da implementação no futuro de mais um centro de pesquisa clínica, que tem como objetivo contribuir com a população e com o avanço de pesquisas, melhorias de protocolos e produtos, além do desenvolvimento de novas soluções voltados à saúde.

Universidade Anhembi Morumbi

A Universidade Anhembi Morumbi, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, oferece programas de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, distribuídos nas áreas de Ciências da Saúde; Turismo e Hospitalidade; Negócios; Direito; Artes, Arquitetura, Design e Moda; Comunicação; Engenharia e Tecnologia e Educação. Além disso, a Medicina da Universidade Anhembi Morumbi é parte da Inspirali, um dos principais players de educação continuada na área médica do país”. Seus cinco campi estão localizados nas regiões da Avenida Paulista, Vila Olímpia, Mooca, São José dos Campos e Piracicaba.

Possui laboratórios de última geração e diferenciais como a internacionalidade, já tendo enviado, desde 2006, milhares de alunos do Brasil para realização de cursos no exterior, além de receber centenas de estudantes estrangeiros em seus campi, que se tornaram locais multiculturais para o aprendizado. A Anhembi Morumbi também contribui para democratização do Ensino Superior, ao oferecer cursos digitais com diversos polos dentro e fora de São Paulo. Além disso, o aluno aprende na prática desde o primeiro dia de aula.

Saiba mais sobre a Anhembi Morumbi em link.

Ânima Educação

Com o propósito de transformar o Brasil pela educação, a Ânima é o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. A companhia é composta por cerca de 400 mil estudantes, distribuídos em 18 instituições de ensino superior, e em mais de 700 polos educacionais por todo o Brasil. Integradas também ao Ecossistema Ânima estão marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do Instituto Ânima.

Em 2022, a Ânima foi um dos destaques do Prêmio Valor Inovação – parceria do jornal Valor Econômico e a Strategy&, consultoria estratégica da PwC – figurando no ranking de empresas mais inovadoras do Brasil no setor de educação. Além disso, o CEO, Marcelo Battistela Bueno, foi premiado como Executivo de Valor, no setor de Educação, no Prêmio Executivo de Valor 2022, que elege os gestores que se destacaram à frente de empresas e organizações. A companhia também se destacou no Finance & Law Summit Awards – FILASA, em 2022, como Melhor Departamento de Compliance. Em 2021, a organização educacional foi destaque no Guia ESG da revista Exame como uma das vencedoras na categoria Educação. Desde 2013, a companhia está na Bolsa de Valores, no segmento de Novo Mercado, considerado o de mais elevado grau de governança corporativa.