O Shopping Jardim Oriente, administrado pelo Grupo AD, inaugura a 3ª fase da expansão

O empreendimento contempla uma nova fachada e lojas inéditas e eventos gratuitos para toda família que incluem musicais e voo ancorado de balão



O Shopping Jardim Oriente, na zona sul de São José dos Campos, recebeu autoridades, imprensa, formadores de opinião e lojistas para um café da manhã neste último dia 22 de setembro, para comemorar a inauguração da terceira fase da obra de expansão, com 45 lojas e com mais de 500 vagas de empregos.

“O varejo está indo muito bem, a expectativa é positiva. Estamos numa ascendência de vendas e esperamos ter a melhor venda de natal dos últimos cinco anos”, comentou Hélcio Povoa, diretor-presidente do grupo AD Shopping.



O clima oriental, que tem a ver com a história do bairro e da área onde está instalado o shopping, tomou conta do centro de compras com a decoração com a tradição milenar das árvores do desejo e também com os dois ambientes instagramáveis com o portal japonês. No evento, a apresentação de taiko, com tambores de percussão surpreendeu a todos.

“Cuidamos de todos os detalhes para entregar a melhor experiência aos nossos clientes e lojistas. Queremos gerar experiências únicas, com as atrações que preparamos e com as novas lojas”, falou Leila Diniz, coordenadora de marketing do Shopping Jardim Oriente.



Convidados e o público conheceram o novo mix de lojas e serviços: Di Gaspi (roupas e calçados feminino e masculino), Do Re Mi Brinquedos, Pernambucanas, Americanas e a REDFIT Academia que abrirá final de setembro. É a primeira academia do grupo no Vale do Paraíba. A Japonesa Home (revestimentos e construção), Ortobom (colchões), Oscar Calçados, World Tennis, Ilha do Mel (moda jovem), Óticas Carol, Scent Store (perfumes importados), H. Stocco (moda feminina), Dona Moça (moda feminina), Oliver Joias (joalheria), 18K (joalheria), Unidas (locação de veículos), Vivo, Fary Cakes (bolos), Frangolito (fast food). E nos corredores paralelos a área de expansão inauguraram as lojas: Oscar Calçados, Via Laser (depilação), Rangel (moda fitness e praia), Ô Maria (moda plus size feminina), Rei do Mate e To Go (alimentos congelados). A To Go é a primeira loja em shopping.



Com investimento total de R$200 milhões, o Shopping Jardim Oriente foi inaugurado em 8 de fevereiro de 2017 e conta a partir de agora com 150 lojas, totalizando ao empreendimento 34 mil metros quadrados de ABL.

“É com muita alegria que finalizamos este espaço. Estamos sentindo muito orgulho deste empreendimento. Estamos crescendo e superando o momento difícil da economia”, declarou Fernando Shibata, empreendedor do Shopping Jardim Oriente.





Programação Especial e Gratuita



O Shopping Jardim Oriente é conhecido por oferecer atrações para toda família e neste momento de comemoração, não poderia ser diferente. Uma programação especial e gratuita irá acontecer até meados de outubro. Confira:

De 22 a 26 de setembro, em horários determinados, os clientes receberão de boas-vindas pipoca, algodão doce, bexigas e água.





Apresentação de Kendo



24 de setembro, às 19h30, na Praça de Alimentação, acontecerá a apresentação de Kendo, artes marciais com espada. A academia Niten demonstrará habilidades com a espada de bambu.



Oficinas para Crianças



25 a 27 de setembro, a diversão é especialmente para as crianças, com oficinas em grupos limitados, com duração de meia hora e seguindo as regras de segurança sanitária, elas participarão de oficinas de slime, origami e jardinagem.

Slime: 25/9 – com horário de início: 17h, 18h e 19h.

Origami: 26/9 – com horários de início: 15h, 16h e 17h.

Jardinagem: 27/9 – com horários de início: 15H, 16h e 17h.





Voo Ancorado de Balão

25 e 26 de setembro, das 16h às 21h, os clientes terão uma experiência inesquecível, um voo ancorado de balão, dando a visão panorâmica de todo o empreendimento do Shopping Jardim Oriente. Para isso, as pessoas terão que fazer uma pré-inscrição on line. Em breve, o shopping divulgará o canal de inscrição.





Noite de Rock com Banda Cover

Os musicais acontecem sempre a partir das 19h, aos sábados, na Praça de Alimentação, próxima da loja C&A.

25/9 – Raul Seixas

02/10 – Queen

09/10 – Banda Elvis Presley

16/10 – Banda Legião Urbana





