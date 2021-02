O que pode prejudicar o funcionamento da máquina de lavar?

Quando a máquina de lavar apresenta algum defeito, consertá-la por conta própria não é o ideal. Acionar a assistência técnica LG é o mais recomendado, tanto para manter a garantia do produto quanto para entender se o problema partiu da maneira como você manuseia a lavadora.

Cada um tem seu jeito de lavar as roupas. Nem todo mundo realiza um ciclo completo ou espera a máquina desligar para abrir a tampa. Se você tem alguns desses hábitos, já deve ter parado para se perguntar se isso prejudica o funcionamento da máquina de lavar.

Por isso, separamos a seguir o que é mito e o que é verdade quando o assunto é lavadora. Saiba o que você pode ou não fazer com a máquina na hora de lavar suas roupas!





Não terminar o modo centrifugação da lavadora força o motor da máquina.

Mito. O tempo de centrifugação varia de lavadora para lavadora e, em alguns modelos, ele pode ser bem longo. Por essa razão, é comum que as pessoas desliguem a máquina antes do processo ser concluído.

Fazer isso não prejudica o funcionamento da máquina de lavar. As lavadoras não param de funcionar instantaneamente quando você aperta o botão desligar. Dessa forma, o motor não trava, pelo contrário, ele diminui a velocidade e para dentro de alguns instantes.

Contudo, se você perceber que há algo de errado com o funcionamento da sua máquina, não hesite em ligar para uma assistência técnica lava e seca LG.

Limpar a máquina melhora o funcionamento.

Verdade. Se perceber que as roupas continuam sujas mesmo após a lavagem, não é defeito nenhum e não precisa chamar uma autorizada LG para verificar o problema.

Quando isso acontece, realizar um ciclo completo com um copo de vinagre de álcool é a solução. Além disso, é importante que você limpe o filtro da máquina constantemente, evitando assim o acúmulo de sujeira.

Pular etapas prejudica o funcionamento da máquina e do painel elétrico.

Mito. Muitas pessoas acreditam que pular as etapas de lavagem podem confundir a máquina de lavar, causando a pane do equipamento. Pode acontecer, mas com as lavadoras atuais é um caso raro.

Ao adiantar etapas, o painel elétrico da lavadora faz uma breve pausa para interpretar o novo comando. Agora, se você já teve alguma máquina de lavar bem antiga, sabe como isso é um problema.

Nessas máquinas, pular etapas era praticamente impossível, já que a máquina não conseguia entender o comando e muitas vezes, parava de funcionar. Se isso acontecer com a sua lavadora, seja ela nova ou mais antiga, o ideal é chamar profissionais especializados de uma assistência técnica lava e seca LG.

Abrir a tampa enquanto a máquina ainda está batendo é errado.

Mito. Quem nunca esqueceu de colocar aquela última peça de roupa na máquina e quando lembrou ela já estava batendo? Isso acontece muito e não prejudica o funcionamento da lavadora.

As máquinas de lavar possuem travas de segurança na tampa. Se a sua estiver com defeito nessas travas, leve a sua máquina até uma assistência técnica LG autorizada. Essas travas impedem a abertura da tampa apenas durante a centrifugação das roupas, de modo a evitar acidentes. Assim, você pode abrir a máquina quando as roupas estão de molho ou lavando.

Independente do seu modo de lavar roupas e de como é o seu manuseio da máquina de lavar, é importante seguir as recomendações do fabricante. Você as encontra no manual de instruções da sua lavadora.

Caso a máquina apresente mau funcionamento, não tente fazer o conserto por conta própria. Se o produto ainda estiver dentro da garantia, acionar uma assistência técnica LG em São Paulo,ou mais perto da sua casa, é o certo a se fazer.

Imagem de bierfritze por Pixabay