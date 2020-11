Equipes da CCR NovaDutra encontram jacaré na Via Dutra

Um jacaré, de aproximadamente um metro e meio de comprimento, foi localizado pelas equipes da CCR NovaDutra na noite desta sexta-feira (27), no km 119,5 da Via Dutra, no canteiro central em Caçapava (SP).

CCR NovaDutra

Por volta das 20h14, as equipes da Concessionária foram acionadas, por meio do Disque CCR NovaDutra. Ao chegarem no local, o réptil foi encontrado no canteiro central da pista. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o animal foi capturado pelos bombeiros e encaminhado para a Polícia Ambiental de Taubaté, sem ferimentos.

Jacaré