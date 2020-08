Axis lança câmera dupla

Novidade reduz custos e simplifica a instalação ao gerar duas imagens simultâneas que podem ser controladas separadamente para garantir a captura de detalhes sem perder a visão geral

A Axis Communications desenvolveu uma combinação de duas câmeras em uma, para reduzir o custo de projetos que demandam dois equipamentos instalados lado a lado, como corredores. Com um design inovador, a câmera AXIS P3715-PLVE reduz o tempo de instalação em 50% e requer apenas um cabo de rede e uma única licença de software.

A combinação de lentes varifocais controláveis separadamente permite gerar uma imagem com visão abrangente mostrando o contexto e outra com zoom para capturar detalhes, de forma contínua e sem pontos cegos.

Essa flexibilidade é um dos principais diferenciais do produto. Ambas as lentes possuem capacidade de pan, tilt e rotação, com zoom e foco remotos. Os LEDs também são controláveis individualmente.

Para ambientes com desafios recorrentes de iluminação em determinados horários, a nova câmera vem com as tecnologias Lightfinder (para gerar imagens em cores com baixíssima iluminação) e WDR Forense (para compensar automaticamente o contraste e capturar os detalhes mais específicos). Além disso, toda a área visualizada pelas lentes é coberta por infravermelho (IR), garantindo imagens de qualidade no escuro total.

Axis

“Estamos trazendo ao mercado brasileiro uma alternativa para quem antes precisava instalar duas câmeras num mesmo local”, explica Glaucio Silva, gerente nacional de Vendas da Axis. “Essa é uma opção extremamente atrativa pela capacidade de simplificar os projetos e ampliar a competitividade dos nossos canais”, complementa.

Câmera AXIS P3715-PLVE

A AXIS P3715-PLVE já está disponível no Brasil.