Lesões esportivas: 4 dicas de como se prevenir

Conheça algumas práticas que podem evitar lesões durante as atividades físicas

Praticar exercícios físicos requer alguns cuidados necessários para evitar problemas futuros no nosso corpo. Caso já tenha realizado algum esporte, provavelmente, já deve ter tido alguma lesão, seja ela leve ou pesada, que em alguns casos poderiam ser evitadas de forma bem simples. Equipamentos adequados e alongamentos podem ser bem legais para evitar lesões, porém muitos se esquecem de realizar.

Existe uma crença de que alguns esportes são mais propícios a lesões, porém, em alguns casos, os exercícios mais simples podem ocasionar problemas. Muitos acreditam que ao praticar algum tipo de luta é mais fácil de se lesionar, por conta de hematomas e fraturas no rosto e corpo, porém até esportes como ping pong, por exemplo, podem resultar em dores e incômodos no ombro e braço.

Diversos fatores contribuem para uma facilidade de lesão em exercícios físicos; no meio do futebol, muito se critica de jogadores que se lesionam muito, e é justamente pela falta de comprometimento com o próprio corpo. O condicionamento físico vai desde a alimentação até a preparação anterior; portanto, cuidar do corpo é imprescindível.

Listamos aqui algumas dicas de como prevenir lesões nas atividades físicas.

Vista algo confortável

Os equipamentos que você utiliza ao praticar exercícios estão muito ligados ao conforto e à forma como seu corpo absorverá o impacto dos exercícios. Caso queira praticar corrida, utilize tênis com amortecedores, roupas leves, entre outros, pois esses equipamentos auxiliam na saúde das articulações, evitando as lesões.

Tenha uma alimentação adequada

Alimentar-se bem é uma das coisas principais que devem ser feitas para se evitar lesões musculares, pois as contrações musculares ficarão mais resistentes a impactos e a qualquer tipo de acidente durante a prática. Alimentos com proteína são fundamentais para o desenvolvimento dos músculos, o que auxilia na prevenção de problemas e dores.

Caso sinta dor, pare imediatamente

Se sentir alguma dor ou desconforto durante a atividade, o ideal é que encerre para evitar desgaste na região lesionada. O interessante é nunca forçar a mais, pois isso pode prejudicar, aumentar a dor e, consequentemente, o problema. Caso após os exercícios, as dores persistirem, você pode consultar um profissional do curso de fisioterapia, ou algum médico ortopedista, que indicará a melhor solução.

Faça pausas durante o exercício

Fazer pausas é uma ótima forma de evitar lesões, pois elas são essenciais para o músculo se tornar mais forte e aguentar mais carga. Os músculos mais fortes previnem fraturas e dores; além disso, é importante intercalar os grupos musculares trabalhados, para que eles se recuperem mais rápido.