Saiba sobre os fatores positivos e negativos que podem afetar o preço do Bitcoin

Após o preço do Bitcoin ter caído abaixo de $24.000 na segunda-feira, 8 de agosto, os comerciantes em alta estão tentando evitar que o bitcoin perca o suporte de $23.000. Entre os fatores positivos para uma perspectiva de alta, o Bitcoin ainda permanece acima de importantes métricas. Lembre-se de que você pode apostar com Bitcoin em seus jogos de cassino online.

Entretanto, o recuo do Bitcoin na terça-feira 9 de agosto vem em meio a temores de uma recessão iminente, dada a recente recuperação dos números de emprego nos EUA para o mês de julho. A notícia deveria ter sido positiva para o preço, mas não teve o impacto que se esperava que tivesse.

No momento em que escrevemos, a Bitcoin está sendo negociada a $23.078 e ainda está acima da média móvel de 200 semanas, o que historicamente tem sido uma linha de apoio para o preço. O nível dessa média móvel é atualmente de 22.878 dólares.

O preço do bitcoin subiu 19,91% desde o primeiro de julho, revertendo parcialmente a tendência de queda desde o recorde histórico de novembro de 2021, que foi acentuado em junho. Mesmo assim, o bitcoin perdeu 51,67% desde o início do ano e está 65% abaixo de seu nível mais alto de todos os tempos.

O emprego nos EUA se recupera em julho

Uma das estatísticas mais relevantes sobre o curso da economia é a mudança mensal em novos empregos nos EUA. O relatório de julho, divulgado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), registrou um aumento de 528.000 novos empregos, mais que o dobro das estimativas dos especialistas. Este grande aumento vem em meio às expectativas de uma desaceleração da economia, dadas as subidas das taxas de juros do Fed com o objetivo de controlar a inflação.

Dado que os salários subiram 5,2% em um ano, além disso, os novos empregos poderiam significar que os custos de pessoal mais altos para as empresas colocariam uma pressão adicional para cima nos preços. Após quatro aumentos das taxas de juros este ano, os dados da inflação de julho, com vencimento na quarta-feira 10 de agosto, são cruciais para definir o intervalo de variação da alta das taxas esperada em 21 de setembro.

Os mercados reagiram nos últimos meses aos números crescentes da inflação, embora não imediatamente. Quando o valor da inflação para maio foi divulgado em 15 de junho, houve uma modesta recuperação após o anúncio, mas nos dias seguintes houve uma queda mais pronunciada.

Imagem de Roy Buri por Pixabay