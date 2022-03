Empreender e trabalhar de casa: saiba como manter a produtividade alta

Nossas dicas podem ajudá-lo a ser mais eficiente na realização das tarefas diárias

Trabalhar de casa tem vários pontos positivos – entre eles, a flexibilidade e a comodidade. No entanto, esse luxo pode muitas vezes se transformar em uma oportunidade perdida se não for planejado corretamente. É preciso manter a rotina e a organização, além de desviar das distrações que podem aparecer.

Com isso em mente, trazemos algumas dicas essenciais para manter a produtividade alta enquanto você trabalha da sua casa. Seja para quem está de home office ou para quem empreende e tem um atelier ou uma pequena fábrica, essas dicas podem ajudá-lo a ser mais eficiente na realização das suas tarefas diárias.

1. Escolha o local apropriado

Uma das melhores coisas de trabalhar de casa é o nível de conforto, mas esse conforto pode levar à perda de produtividade. É tentador trabalhar deitado na cama ou esparramado no sofá, mas é difícil resistir à tentação de tirar uma soneca ou dar uma olhadela para a TV. Por isso, ter um espaço para trabalhar é essencial. Escolha um canto com boa iluminação, uma cadeira confortável e uma mesa grande o suficiente para comportar os seus objetos. A concentração é a chave para resultados eficazes.

2. Vista-se apropriadamente

É desnecessário se vestir tão formalmente como se fosse ir trabalhar em um escritório, mas o simples ato de mudar de roupa funciona como um sinal para fazer o nosso cérebro acordar e “começar o dia”. Vestir-se inclui todas as tarefas relacionadas à aparência, como tomar banho, pentear o cabelo e fazer a barba. Afinal, é preciso estar apresentável para aparecer em reuniões remotas, por exemplo.

3. Respeite os seus horários

Tudo na vida é questão de equilíbrio, e equilibrar trabalho e vida pessoal é muito importante para quem trabalha de casa. Crie uma rotina e estabeleça horários para realizar as suas tarefas diárias. Se você planeja trabalhar durante 8 horas, não deixe de cumprir o seu horário. Pode haver casos em que você precise ultrapassar esse horário, mas trate sempre como exceção, e não como regra. Se não seguir um horário de trabalho organizado, pode perder a sua vida social.

4. Invista em equipamentos de qualidade

Com um computador e acesso à internet, é possível realizar um grande número de funções, mas é preciso investir em equipamentos de qualidade para evitar surpresas ruins. Falhas técnicas podem impedir que você realize as suas tarefas diárias e prejudicar o seu negócio. Caso você seja um empreendedor, pode recorrer a um empréstimo online para a compra do material.