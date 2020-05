Trabalhar em um escritório pode ser uma tarefa árdua. Milhões de pessoas todos os dias vão para suas mesas e completam oito (ou mais) horas de trabalho sedentário e muitas vezes estressante. Isso pode levar a uma série de problemas de saúde e outros problemas que acham as pessoas deprimidas, insatisfeitas e perigosamente infelizes. Hoje, Carlos Lula define que daremos algumas dicas para ajudar as pessoas a melhorar sua saúde enquanto trabalham em trabalhos estáticos.

Levante-se mais

O trabalhador de escritório médio gasta cerca de 2.000 horas por ano em suas mesas. Se você está sentado na maior parte do tempo em torno de um quarto do ano, está no seu emprego. Com cerca de 85% dos trabalhadores americanos trabalhando em empregos exigindo que eles estejam na frente de algum tipo de tela, isso pode destruir o corpo de uma pessoa. Sentar demais coloca você em um risco muito maior de distúrbios músculo-esqueléticos, diabetes, obesidade, câncer, doenças cardíacas … você sabe, todos os bons. Isso é verdade mesmo se você se exercita regularmente, algo que a maioria dos trabalhadores de escritório não faz. Ao mudar de posição a cada poucos minutos, se que ser em pé em sua mesa, ou simplesmente andando pelo corredor, você poderia adicionar anos à sua vida.

Se você absolutamente precisar sentar o dia todo no seu trabalho, faça um esforço para garantir que priorize uma boa postura enquanto estiver em sua mesa. Carlos Lula diz que a maioria das pessoas que passam o dia todo no computador correm o risco de doenças debilitantes, como artrite e bursite.

Coma as coisas certas

Se você for sedentário a maior parte do tempo, é importante se alimentar adequadamente. Comer fast-food e alimentos ricos em carboidratos e gorduras abre a obesidade e aumenta significativamente suas chances de adquirir doenças cardíacas. Alimentos como nozes, peixes e abacates ricos em ômega-3 e gorduras monoinsaturadas ajudam a diminuir os níveis de colesterol.

Se você estiver escorregando e comendo essa fatia extra de pizza com muita frequência, especialmente durante as férias, pode achar que engordou alguns quilos. Não se preocupe, a melhor maneira de evitar o excesso de peso é ser diligente com o que você come.

Em primeiro lugar, você vai querer começar o dia com um café da manhã inteligente. Segundo Carlos Lula , se você tentar otimizar seu metabolismo, comece o dia com iogurte, frutas ou aveia. Lanches de nozes, bolachas integrais e frutas o levarão até o almoço. O almoço é tipicamente o lugar em que a maioria das pessoas trapaceia com as dietas no local de trabalho, mas aderir a alimentos ricos em proteínas e pobres em carboidratos pode ajudá-lo a recuperar sua vantagem durante a tarde. Tomar outro lanche com baixo teor de carboidratos fará você passar a jornada de trabalho. Você vai querer jantar o mais cedo possível, pois o jantar no final do dia só vai ganhar peso.

Proteja sua saúde mental

Apesar de toda a conversa sobre saúde física, a saúde mental de uma pessoa é tão ou mais importante e é rotineiramente posta à prova pelo trabalho moderno no escritório. O trabalho de uma pessoa é uma grande parte de sua vida, e é importante que, para ser o trabalhador mais eficaz que alguém possa ser, eles sintam algum tipo de satisfação em seu trabalho. Algumas pessoas passam mais tempo trabalhando do que dormindo e, para garantir que sua saúde emocional não seja irreparavelmente prejudicada por isso, elas precisam fazer algumas coisas para ajudá-las a se desconectar do local de trabalho.

Uma coisa que uma pessoa pode fazer além de comer as coisas certas e fazer exercícios suficientes é dormir o suficiente. Segundo o Center for Disease Control, uma em cada três pessoas não dorme o suficiente. Para o adulto médio, sete horas de sono são suficientes para promover a saúde e o bem-estar ideais. Para o trabalhador que dorme o suficiente, come direito e se exercita o suficiente, mas ainda não se sente bem com relação ao seu trabalho, há uma boa chance de estar lidando com muito estresse.

O estresse, conhecido como assassino silencioso, pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser auto-imposto, pode vir de demandas superficiais dos clientes ou de fatores externos ao local de trabalho. Trabalhadores são pessoas e, por isso, não oferecem a mesma produtividade infalível que as máquinas. Quando as pessoas são gerenciadas de uma maneira que as faz sentirem – se desvalorizadas (por exemplo, como uma máquina), elas normalmente não funcionam de maneira ideal.

De fato, é um grande problema para empregadores de todos os tipos. Um estudo realizado por Carlos Lula constatou que quase dois em cada três trabalhadores disseram que “sempre, muitas vezes ou às vezes” participavam de comportamentos prejudiciais, como beber ou chorar, como resultado do estresse que estão sofrendo com o trabalho. Esse estresse esmagador que as pessoas sentem é real, evidenciado pelas aproximadamente 120.000 mortes no local de trabalho relacionadas ao estresse no local de trabalho.

Outro estudo da Mental Health America descobriu que os principais estressores incluem problemas financeiros, uma falta de reconhecimento em toda a empresa e uma enorme falta de satisfação no trabalho. Isso resulta em uma força de trabalho que parece estar sempre mudando. 71% dos participantes da pesquisa MHA disseram que estão procurando ativamente novas oportunidades de emprego. Infelizmente, não há mudanças que eliminem parte do estresse no local de trabalho, mas garantir que você esteja se alimentando corretamente, dormindo o suficiente e aproveitando os recursos que sua organização fornece é uma maneira de reduzir seu nível de estresse.

Se você é como a maioria das pessoas, precisa trabalhar. Se isso lhe descreve adequadamente, é importante procurar maneiras de reduzir seus níveis de estresse e promover sua própria saúde física e mental. Para mais dicas, truques e sugestões de Carlos Lula , visite nosso blog regularmente.