LA GUAPA ANUNCIA DUAS NOVAS LOJAS EM ABRIL

São José dos Campos e Granja Viana recebem sua primeira unidade

A rede de empanadas La Guapa inicia o mês de abril com novidades. No último dia 05, os sócios Paola Carosella e Benny Goldenberg inaugurou uma nova unidade desta vez, na cidade de São José dos Campos e no dia 14 inaugura no bairro de Granja Viana, no município de Cotia, vizinho de São Paulo, estreiam no calendário de aberturas do Grupo.

Instalada no shopping The Square, no km 22 da Rodovia Raposo Tavares, no bairro nobre da Granja Viana, a loja ocupa um espaço de 35 m² com mesas e cadeiras ao ar livre que podem acomodar até 18 pessoas.

La Guapa

Em São José dos Campos, a nova unidade está localizada na Avenida Cassiano Ricardo, 319, Jd. Aquarius, no Pátio das Américas Mall. Em uma área de 78 m², a loja tem capacidade para receber até 28 pessoas simultaneamente. As duas lojas seguem o mesmo padrão das demais unidades do grupo, como a produção totalmente artesanal das empanadas “queimadinhas”, a utilização de ingredientes frescos de altíssima qualidade e a inconfundível receita de massa crocante e recheio suculento, cuja execução requer o uso de forno de alta temperatura. A tradicional frase escrita nas paredes “Se hacen con las manos, se comen con las manos” deixa o cliente à vontade para degustar o acepipe da gastronomia latino-americana com seus amigos descontraidamente. São 11 os sabores à escolha.

Além das empanadas, a rede ainda oferece deliciosas opções de sobremesa, como o tabletón, o alfajor e o último lançamento da marca, o picolé artesanal Palito Bombom – doce de leite, chocolate e nibs de cacau. A La Guapa ainda disponibiliza alguns produtos artesanais que são ótimas opções para presentear alguém especial ou para levar pra casa.

Para seguir com essa produção em massa e a abertura de novas unidades, a recente expansão de 2.500 m² na fábrica, situada na Vila Leopoldina, foi essencial. Se antes a produção de empanadas era de 500 mil por mês, agora, passará para até 1 milhão de unidades.

Segundo os sócios, os planos da rede, composta de lojas próprias, são de crescimento rápido. A expectativa é abrir mais de 10 lojas ainda neste ano, inclusive em outros estados. A marca ainda promete lançar, em breve, novidades no cardápio.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Endereço: Av. Cassiano Ricardo, 319, Jd. Aquarius – São José dos Campos (Pátio das Américas)

Horário: Segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábado e domingo, das 12h às 22h.

Capacidade: 28

Cartões de crédito e débito: Todos

Delivery: Rappi e iFood

Site: https://www.laguapa.com.br

GRANJA VIANA

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 22,6, loja 106 – Granja Viana (The Square)

Horário: Segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábado e domingo, das 12h às 20h.

Capacidade: 18

Cartões de crédito e débito: Todos

Delivery: Rappi e iFood

Site: https://www.laguapa.com.br