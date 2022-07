Sabores da Praia abre inscrições para o Festival Gastronômico do Litoral Norte de SP

Região irá ganhar o maior festival do gênero do Brasil em duração. Serão 87 dias de evento em plena temporada de verão

A Sabores da Praia, associação gastronômica do Litoral Norte de São Paulo, abriu as inscrições para o 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte, que será realizado entre os dias 2 de dezembro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023, idealizado para promover experiências inusitadas para o público, formadores de opiniões e para toda a cadeia que compõe os elementos principais da gastronomia regional.

Será o primeiro festival do gênero a reunir as quatro cidades do Litoral Norte do Estado de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) e o maior do segmento gastronômico no Brasil em duração, já que serão 87 dias de evento, ou seja, quase três meses.

O Festival reunirá os principais estabelecimentos gastronômicos da região. Poderão participar restaurantes, bares, gastrobares, pizzarias, hamburguerias, lanchonetes, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, cantinas, casas noturnas, quiosques de praia, choperias, docerias, cervejarias, produtores artesanais, importadores e afins.

Neste período do evento, em plena temporada de verão, o Litoral Norte de São Paulo recebe, em média, 3 milhões de turistas, de acordo com estimativas das secretarias de turismo das quatro prefeituras da região. São visitantes oriundos de diversas regiões do Brasil e de outros países, grande parte com alto poder aquisitivo.

Foto: JÉSSICA AQUINO- SABORES DA PRAIA

1º Festival Gastronômico do Litoral Norte

Com isso, o 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte se tornará uma grande vitrine para as marcas divulgarem seus produtos ou serviços e também para que os estabelecimentos participantes tenham mais possibilidade de expor seus produtos, pois ocorrerá em uma época de grande visibilidade da mídia nacional, que foca suas pautas nesta importante região, cercada por muita natureza exuberante.

A estimativa é de participação de cerca de 150 a 200 restaurantes e afins distribuídos nos quatro municípios da região.

Como se inscrever

Os estabelecimentos interessados em participar do 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte deverão entrar em contato com os organizadores exclusivamente por meio do Instagram @saboresdapraiabr. Após o contato, a organização enviará uma ficha de inscrição.

Para participar os estabelecimentos deverão criar um prato ou produto exclusivo para o Festival. As cervejarias, cafeterias e docerias também poderão criar produtos específicos para o evento. Os pratos ou criações deverão ter um valor acessível a moradores e turistas. Os valores serão fixados pelos próprios restaurantes.

Na prática, nada muda no dia a dia de um restaurante. O Festival pensou em aproveitar a estrutura própria dos estabelecimentos para a realização do evento, com todos os cuidados necessários nestes tempos de pandemia.

Sabores da Praia

A data limite para adesão de estabelecimentos ao Festival é 28 de setembro de 2022. A partir desta data, a organização irá iniciar a divulgação oficial do evento em todo o Brasil. Portanto, para o estabelecimento não ficar de fora do material de divulgação, deverá manifestar interesse até esta data.

A segunda quinzena de outubro será destinada à confecção de todo o material necessário (impressos, produção de chamadas para TV e spots de rádios) para a divulgação do Festival.

Pré-lançamento

Um pré-lançamento do 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte será realizado na capital paulista, voltado exclusivamente para a imprensa, convidados, proprietários dos estabelecimentos e patrocinadores, em data e local a serem definidos pela organização.

O objetivo é divulgar o evento com a máxima antecedência, visando também as revistas mensais especializadas de Gastronomia e Turismo, de forma que a reportagem seja publicada com ao menos dois meses de antecedência.

Se o momento for oportuno, a organização também poderá realizar um pré-lançamento em cada uma das cidades participantes para autoridades e trade, em datas a serem definidas, com participação especial de ex-MasterChefs.

Foto: JÉSSICA AQUINO -SABORES DA PRAIA

Valorização da gastronomia regional

O principal objetivo do 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte é divulgar e valorizar a rica gastronomia regional, observando a utilização de insumos encontrados na região, por meio de produtores locais. Portanto, não haverá premiações.

O Festival será indoor, ou seja, apenas entre os restaurantes. Este modelo possibilita que os estabelecimentos participantes possam ter o controle da qualidade de seus alimentos e da segurança alimentar, além de poder ampliar a possibilidade de fidelização dos clientes (ainda que sazonais), atrair novos clientes para conhecer a gastronomia de cada estabelecimento e aumentar o ticket médio, além de possibilitar o uso da própria estrutura desses lugares.

Isso também oferece comodidade aos clientes, que têm à disposição a estrutura básica como banheiros, estacionamentos, etc.