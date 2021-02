Fatec São José dos Campos auxilia Defesa Civil com app para alerta de enchentes

Os moradores de Campos do Jordão agora contam com um aplicativo que emite alertas sobre chegada de temporais, riscos de enchentes e deslizamentos. A ferramenta, desenvolvida por professores da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São José dos Campos, em parceria com a Defesa Civil, pode ser instalada em smartphones com sistema Android e está disponível gratuitamente na internet.

Fatec São José dos Campos

Coordenado pelos professores Vera Lúcia Monteiro e Roque Antônio de Moura, o projeto faz parte do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (Ceped), implantando no ano passado na Fatec, com apoio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. O objetivo do Ceped é produzir conhecimento e soluções tecnológicas para prevenção e redução de impactos causados por catástrofes naturais, bem como auxiliar vítimas no enfrentamento de desastres.

Defesa Civil

O aplicativo mostra onde existem áreas de risco e avisa em tempo real sobre as ocorrências, além de indicar rotas seguras e pontos de abrigo. “O app permite que os agentes da Defesa Civil enviem alertas para os cidadãos cadastrados. É possível ter acesso a informações sobre chuvas e locais afetados por deslizamentos, alagamentos, quedas de árvores, falta de luz e outros imprevistos”, explica Vera. “Quanto mais rápido a população for avisada, melhor para se planejar, evitar problemas e não se expor ao perigo.”

Logística humanitária

A mobilização de pessoas, conhecimentos e recursos para auxiliar comunidades afetadas por desastres naturais integram a logística humanitária, tema presente no aplicativo e nas pesquisas do curso superior de tecnologia de Logística da Fatec. Na fase preliminar do projeto, estudantes desenvolveram estudos sobre elementos de comunicação de desastres que auxiliaram na composição da ferramenta. “É uma iniciativa que serve de exemplo para que cada vez mais as mídias digitais possam ajudar as comunidades e salvar vidas”, ressalta a professora.

E-book gratuito

O estudo da Fatec São José dos Campos sobre a importância da Comunicação e o papel da Tecnologia da Informação na gestão de riscos de desastres está entre os 50 artigos selecionados de autores do Brasil e de Portugal que integram e-book gratuito Redução do Risco de Desastres e a Resiliência no meio Rural e Urbano. A obra foi produzida pela Escola Técnica Estadual (Etec) Astor de Mattos Carvalho, de Cabrália Paulista. Entre os organizadores estão os professores da unidade Lourenço Magnoni Júnior, Gláucia Rachel Branco Castro e Wellington dos Santos Figueiredo, além de Rocicler Sasso Silva, da Fatec Lins, e Tabita Teixeira, ex-aluna da Fatec de Jaú.