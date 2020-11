Com 16 anos de trajetória, Bar Mortadela Brasil é referência de turismo e gastronomia no Mercadão de São Paulo

A conhecida casa situada no box 4 do Mercado Público de São Paulo abre todos os dias da semana e agora também atende por delivery.

O bar Mortadela Brasil, conhecido por seus lanches que reúnem quantidade e qualidade, completou 16 anos de existência no dia 6 de novembro. A casa, com localização privilegiada no box 4 do mezanino do Mercado Público de São Paulo (tel: 11-3311-0024) e linda vista para os vitrais, se tornou referência de turismo e gastronomia. Destaque para os sanduíches, pasteis, bolinho de bacalhau, as ótimas caipirinhas e o chope Brahma, cremoso e muito bem tirado.

O bar abre de segunda a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos e feriados das 8h às 16h. Além disso, os clientes podem pedir por delivery, pelo WhatsApp 11-93203-4567, sem cobrança de taxas, para quem está a até 2km do Mercadão; por iFood, a até 7km; ou por Rappi, a até 10km de distância.

Mercadão de São Paulo

É o único bar do Mercadão a trabalhar com a mortadela Marba. Para todos os sanduíches, há duas opções de pães de 80 gramas – baguete com parmesão e pão francês. Já o cardápio do delivery tem seis tipos de sanduíches (como Brazuca, Senhora Calabresa e Mortadela Brasil); quatro de pastéis (como de Bacalhau e de Camarão com Catupiry) e bolinho de bacalhau.

O Mortadela Brasil atendia em média, até o início da pandemia, 600 pessoas por dia, entre apaixonados pelas delícias do bar e turistas do Exterior e do Brasil – de pessoas que visitam São Paulo para as famosas compras na rua 25 de março a empresários que chegam à cidade para negócios. Turistas que fazem da casa um pit stop obrigatório de um roteiro inesquecível, que é a visita ao Mercadão de São Paulo. Segundo o José Carlos Freitas, 58 anos, sócio da casa ao lado do seu irmão, José Maurício de Freitas*, 66 anos, “com a flexibilização e a volta dos horários normais de abertura da casa, o movimento já voltou a 60% do que era antes”.

*A grafia dos nomes está correta. Um dos irmãos é “Freitas” e o outro, “de Freitas”.

O ambiente da casa -Foto:Divulgação

Mortadela Brasil

Inaugurado em novembro de 2004, junto com a grande reforma e revitalização do Mercadão e com a construção do mezanino, o bar Mortadela Brasil é conhecido especialmente pelos seus sanduíches. Destaque para os lanches de mortadela, famosos por sua qualidade e, também, quantidade. É o único bar do Mercadão a trabalhar com a mortadela Marba. Está situado no box 4 do mezanino (com incrível vista para os vitrais), à rua da Cantareira, 306, telefone 11-3311-0024.

O lanche mais conhecido da casa é o sanduíche Brazuca (baguete com parmesão de 80g, com generosas fatias de mortadela bologna tipo italiana, bacon crocante, queijo cheddar e alface americana) é há 14 anos o sanduíche mais pedido. Lançado em 2006, foi premiado no festival gastronômico Brasil Sabor do mesmo ano.

Outras atrações são o suculento e recheadíssimo pastel de Camarão com Catupiry (21 cm com 18 a 20 de camarões inteiros, catupiry, alho poró e temperos) e o sanduíche Mortadela Brasil (baguete com parmesão de 80g, mortadela bologna tipo italiana, provolone, orégano, tomate caqui, alface americana e rúcula). Há outras delícias no cardápio, como bolinhos de bacalhau (duas unidades com 100 gramas cada).

Nos últimos anos, a casa participou inúmeros de eventos da Cidade e do Estado de São Paulo, como Salão do Automóvel, Equipotel, Lollapalooza, Salão Duas Rodas, Feicon Batimat, Camarote Brahma e F-Indy.

Veja alguns itens do cardápio

Brazuca – Baguete com parmesão de 80g, com generosas fatias de mortadela bologna italiana, bacon crocante, queijo cheddar e alface americana – serve até duas pessoas – R$ 39,50 (Whats ou casa) e R$ 42,00 (iFood e Rappi)

Senhora Calabresa – pão francês, calabresa especial de metro, com maravilhoso vinagrete à moda Mortadela Brasil e queijo derretido – serve até duas pessoas – R$ 33,50 (Whats ou na casa) e R$ 36,00 (iFood e Rappi)

Mortadela Brasil – baguete com parmesão de 80g, mortadela bologna italiana, provolone, orégano, tomate fresco, alface americana e rúcula – serve até duas pessoas. – R$ 39,50 (Whats ou na casa) e R$ 42,00 (iFood e Rappi)

Pernil Especial – Suculento e muito saboroso, apropriado para quem aprecia uma carne com textura macia no pão francês e pernil assado com temperos especiais, queijo provolone e molho especial. – R$ 34,50 (na casa)

Carne Seca Especial – Carne seca desfiada com temperos especiais, mussarela e tomate seco, no pão francês de 80g – R$ 40,50. (Whats ou na casa) e R$ 43,00 (iFood e Rappi)

Bolinho de Bacalhau (receita caseira, com 100g, elaborado com o legitimo bacalhau do Porto, com toque especial de azeitonas pretas portuguesas- serve uma pessoa. R$ 16,00 (Whats ou na casa) e R$ 16,00 (iFood e Rappi)

Pastel de Camarão com Catupiry – com camarão, catupiry, alho poró e temperos especiais – serve até duas pessoas. – R$ 35,00 (Whats ou na casa) e R$ 39,00 (iFood e Rappi)

Pastel de Carne – delicioso, recheado com carne bovina de qualidade, moída e com tempero especial da casa – (Serve até 2 pessoas) – R$ 22,00 (Whats ou na casa) e R$ 22,00 (iFood e Rappi)

Pastel de Queijo – macio e com muito recheio. Exageradamente delicioso (serve até 2 pessoas) – R$ 21,00 (Whats ou na casa) e R$ 21,00 (iFood e Rappi)

Pastel de Bacalhau – Macio e com muito recheio do legítimo bacalhau do Porto. (Serve até 2 pessoas) – R$ 29,00 (whats ou na casa) e R$ 31,00 (iFood e Rappi).

Cervejas

Colorado (600ml) – R$ 25,00

Budweiser (long neck, 330ml) – R$ 12,00

Original (long neck, 330ml) – R$ 12,00

Sobre Delivery*

Delivery até a 2km do Mercado Municipal Paulistano (Mercadão)

WhatsApp do Mortadela Brasil, sem cobrança de taxas: 1193203-4567

Telefones: 11-3311-0024 e 3229-9457

Delivery até a 7km do Mercado Municipal Paulistano (Mercadão)

Pelo iFood!

Delivery até a 7km do Mercado Municipal Paulistano (Mercadão)

Pelo Rappi

Para buscar no próprio local:

rua da Cantareira, 306, no Box 4 do mezanino do Mercadão de São Paulo,

Tels: 11-3311-0024/3229-9457.

*O delivery pode ser pedido de segunda a sábado das 9h às 17h, e aos domingos e feriados das 9h às 15h.

Mortadela Brasil – rua da Cantareira, 306, mezanino, Box 4. Tels: 11-3311-0024/3229-9457. WhatsApp da casa, 11-93203-4567. Site: http://www.mortadelabrasil.com.br. Horário: de segunda a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos e feriados, das 8h às 16h. Cartões: Visa, Amex, Credicard e Diners. Vale Alimentação: Visa Vale, VR, VR Smart e Sodexo; Inaugurado em novembro de 2004. O delivery pode ser pedido de segunda a sábado, das 9h às 17h; e aos domingos e feriados, das 9h às 15h.