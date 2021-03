Atlhetica Nutrition:Conheça nosso snack salgado, vegano e com 10g de proteína

Foi lançado essa semana, simultaneamente, direto da sede da Atlhetica Nutrition, seis novos produtos voltados para a qualidade de vida e saúde dos consumidores da marca. Entre as novidades, está o novo Best Vegan Balls®, um snack saudável e 100% vegano, livre de gorduras, lactose, glúten e glutamato.

Buscando sempre inovação e tecnologia alimentar aos produtos, a empresa se desafiou e, em meio a um tempo de crise no mercado, realizou seis lançamentos simultâneos para o público. O novo Best Vegan Balls® foi pensado e desenvolvido para as pessoas que precisam de praticidade em sua rotina. Em uma embalagem de 35g, além de poder consumir o produto durante uma pausa no meio do trabalho ou antes de ir para a academia, dentro dela possui apenas ingredientes de qualidade com alto teor de nutrientes.

Além disso, os sabores 4 Queijos, Cebola & Salsa ou Pimenta & Cúrcuma vão oferecer uma explosão de especiarias para o seu paladar.

Best Vegan Balls®

O Best Vegan Balls® possui ingredientes 100% veganos, fabricados a partir de proteína vegetal, farinha de arroz, levedura em pó e NutraSal®, ou seja, 50% menos sódio sem alterar o sabor do seu snack.

Além de ser vegano, a sua nova opção de snack é 100% assada e não possui soja, glúten ou lactose em sua composição. Outro ingrediente que não inserimos em sua fórmula foi o glutamato monossódico, um realçador de sabor muito conhecido nas cozinhas brasileiras que não possui nenhum efeito benéfico em nosso organismo nem traz vitaminas ou minerais.

Ricardo Armando, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition

Segundo Ricardo Armando, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition, essa é uma das poucas opções salgadas existentes no mercado. “Vemos muitos suplementos em sabores adocicados e nos desafiamos para criar algo salgado, gostoso, nutritivo e de qualidade para pessoas exigentes. O Best Vegan Balls® não tem nenhum ingrediente de origem animal e também optamos por não utilizar o glutamato monossódico, deixando o snack ainda mais saudável e saboroso”.

Atlhetica Nutrition

Com foco em suplementos saudáveis, a Atlhetica Nutrition possui mais de 200 produtos em diferentes apresentações, que atendem todos os públicos, de crianças a idosos. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de suplementação, a empresa conta com uma fábrica de mais de 70 mil metros quadrados no interior de São Paulo, onde consegue fornecer todos os produtos para o Brasil e diversos outros países.