Positivo Tecnologia apoia desenvolvimento e produção de ventiladores pulmonares no Brasil

Até agosto, 6.500 ventiladores pulmonares devem ser entregues ao Ministério da Saúde, resultado de uma causa que a Positivo Tecnologia aderiu e foi determinante para a fabricante brasileira Magnamed produzir, em tempo recorde, equipamentos que podem preservar milhares de vidas no Brasil. Nessa força-tarefa – que contou com a parceria das empresas Suzano, Klabin, Flex, Fiat Chrysler, Embraer e White Martins – a Positivo Tecnologia ficou responsável por buscar e qualificar fornecedores no mundo todo. Além de negociar preços e prazos de entrega, também ajudou no processo de compra de componentes com alta demanda no mercado global, como válvulas, transdutores e a placa eletrônica, item essencial para o funcionamento dos ventiladores pulmonares.

Ventiladores pulmonares

Ventilador pulmonar fabricado pela Magnamed Crédito: Divulgação Magnamed

“Nossos escritórios no Brasil e no exterior trabalharam orquestrados com a Magnamed e demais empresas parceiras para viabilizar a fabricação dos ventiladores pulmonares durante a pandemia. Foi preciso reunir competência, inteligência, know-how e dedicação, sem interesse financeiro, para obter as peças. Foi também desafiador achar alternativas para o fornecedor original, que não tinha tempo hábil para fornecer componentes disputados no mundo todo. Não esmorecemos e trabalhamos com afinco até quando for possível para garantir esse apoio”, afirma Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia.

Magnamed

A força-tarefa para ajudar a Magnamed começou em 07 de abril, quando o Ministério da Saúde assinou contrato de compra de 6,5 mil respiradores mecânicos por R$ 322,5 milhões. Os ventiladores pulmonares ajudam pacientes que não conseguem respirar sozinhos e são diagnosticados como casos graves de covid-19 por apresentem complicações pulmonares. Na época, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a importância da indústria brasileira em um cenário complexo de escassez internacional devido à alta demanda por respiradores em todo o mundo. “Iniciamos uma ação extremamente complexa, que é fazer com que a indústria nacional dispare uma produção em tempo reduzido. Temos quatro empresas que produziam esses equipamentos em uma pequena quantidade e, juntos, conseguimos ampliar esta produção“, disse durante entrevista coletiva. No caso da Magnamed, o Ministério da Saúde reforçou que a fabricante teria colaboração de um grupo de empresas, entre elas a Positivo Tecnologia, e que os ventiladores mecânicos dariam suporte aos hospitais públicos no atendimento à população.

A participação da Positivo Tecnologia no projeto com a Magnamed foi uma entre as iniciativas da companhia para minimizar os impactos da pandemia de covid-19 no Brasil. Além de adotar as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para garantir a segurança de seus colaboradores , a Positivo Tecnologia se mobilizou em outras frentes para minimizar os impactos das crises decorrentes do novo coronavírus.

Por meio da unidade de tecnologias educacionais, ofereceu para escolas públicas e privadas o acesso gratuito a plataformas de ensino a distância a fim de possibilitar o ensino on-line de português e matemática durante a suspensão de aulas presenciais. Também doou notebooks a famílias de comunidades carentes, com base em valores gerados com a venda de dispositivos eletrônicos durante a Campanha das Mães do Brasil Positivo. Seguindo esse mesmo propósito, a Positivo Tecnologia também está lançando em julho outra campanha. Desta vez para ajudar, por meio da reversão de vendas, o desenvolvimento social e profissional de pais em situação de vulnerabilidade social.

A Positivo Tecnologia também priorizou o atendimento de solicitações de reparo em equipamentos de informática em instituições de saúde, aumentou o prazo de garantia de produtos para evitar a locomoção não essencial de clientes e flexibilizou prazo de contratos para empresas alugarem notebooks para prática de home office. Além disso, apoiou na reestruturação da Hi Technologies, empresa que realiza exames digitais, com intuito de aumentar a capacidade de produção mensal para 20 milhões de testes de covid-19. “Ainda temos muita jornada pela frente e continuamos mobilizados com os objetivos de amenizar as consequências da crise e preservar vidas“, finaliza o presidente da Positivo Tecnologia.

Hélio Bruck Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia, responsável por buscar e qualificar fornecedores, negociar preços e prazos de entrega, e ajudar no processo de compra de componentes como válvulas, transdutores e placa eletrônica para viabilizar produção dos ventiladores pulmonares da Magnamed. Crédito – Arquivo Positivo Tecnologia

POSITIVO TECNOLOGIA

