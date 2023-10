Grupo Conde anuncia mudança na presidência executiva a partir de 2024

O Grupo Conde anuncia ao mercado que, após seis anos, o atual presidente executivo Mário Muniz, deixa o cargo da presidência para assumir uma posição no Conselho Administrativo da empresa, a partir de 1º de janeiro.

A partir de 2024, o sócio fundador, Manoel Conde Neto, assume o cargo de presidente executivo, como parte do processo de reestruturação estratégica do Grupo Conde, que neste mês de outubro completa 30 anos.

Grupo Conde

O processo de reestruturação prevê ainda que o atual presidente, Mário Muniz, assuma também a presidência da empresa Conlife S/A, que atua em serviços financeiros, possuindo fundos de investimentos, conta digital, private label, convênios corporativos, além de operar como suboperadora de Telecom. A Conlife também atua na prestação de serviços financeiros para a rede de lojas da Farma Conde e atualmente está com processo no Banco Central para se transformar em uma SCD (Sociedade de Crédito Direto).

Antes de assumir a presidência da Farma Conde, Mário Muniz teve ampla atuação no mercando financeiro, tendo exercido cargos em importantes em instituições como os bancos Safra, Citibank e Banco do Brasil.

Novo Presidente

Manoel Conde Neto abriu a primeira farmácia há 30 anos em Ubatuba (SP), com a esposa e farmacêutica Dra. Cláudia Conde. Três décadas depois, a pequena farmácia se transformou em uma rede que conta atualmente com 373 lojas e 7 mil funcionários.

Sob a direção de Manoel, a Farma Conde logo se expandiu para as cidades vizinhas do Litoral Norte e em 2003, a Rede Farma Conde já contava com 12 farmácias, nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. Nos dois anos seguintes, a Farma Conde ganhou suas primeiras unidades em São José dos Campos e São Paulo e, posteriormente, seguiu sua franca expansão por todo do Estado.

Manoel permaneceu na presidência do Grupo até 2017, quando deixou o cargo para assumir a Presidência do Conselho de Administração. Durante o período em que ocupou a presidência executiva, a rede se tornou uma das maiores do estado de São Paulo.