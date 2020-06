HyperX lança mouse Pulsefire Raid no Brasil

Já está disponível no mercado brasileiro o HyperX Pulsefire Raid, mouse ergonômico para jogadores que precisam de botões adicionais para executar vários comandos em um curto espaço de tempo. O novo periférico de alta performance da HyperX conta com 11 botões programáveis com switches Omrom que suportam até 20 milhões de cliques, perfeitos para games dos gêneros Battle Royale, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) e MMO (Massive Multiplayer Online). Vem ainda com seis configurações nativas e os usuários podem programar macros, fazer ajustes de velocidade e customizar efeitos de iluminação RGB usando o software gratuito HyperX NGENUITY.

O HyperX Pulsefire Raid oferece precisão, fluidez, respostas rápidas e tem perfeita adesão à superfície. Também conta com skates e cabo trançado flexível que trabalham juntos para fornecer um movimento suave e controlado, texturas nas laterais que proporcionam conforto e segurança para o usuário, sensor Pixart 3389 com ajustes de até 16.000 DPI, velocidade de até 450 IPS e aceleração com até 50g de força.

HyperX Pulsefire Raid

O mouse HyperX Pulsefire Raid já está à venda no Brasil pelo preço sugerido de R$399,90.

