Embraer entrega primeiro novo e aprimorado Phenom 300E dentro do cronograma

A Embraer anunciou a primeira entrega do novo e aprimorado Phenom 300E, jato single-pilot mais veloz e com maior alcance do mundo, capaz de atingir Mach 0,80, para o Dunham & Jones, P.C., escritório de advocacia do Texas (EUA).

O escritório, que já possui um Phenom 100EV, recebeu o aprimorado Phenom 300E na semana passada, durante cerimônia realizada no Centro Global de Clientes da Embraer em Melbourne, na Flórida (EUA).

“Esta entrega especial aos nossos amigos do Dunham & Jones é uma prova do nosso compromisso contínuo em fornecer a melhor experiência aos nossos clientes”, disse Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “Estamos honrados em ajudá-los a aumentar sua frota Embraer com o jato leve mais vendido do mundo por oito ano consecutivos, agora ainda melhor no que diz respeito a tecnologia, conforto e desempenho para garantir sua posição de líder na indústria.”

“Nossos clientes confiam nos advogados da Dunham & Jones para obter atendimento personalizado e individual e a aviação executiva é o que torna isso possível”, afirmou Paul Dunham, Diretor da Dunham & Jones, P.C. “A velocidade, o custo operacional e a confortável pressurização da cabine do novo Phenom 300E certamente foram fatores decisivos em nosso processo de seleção, assim como nossa experiência excepcional com o Phenom 100EV.”

A tecnologia incomparável, conforto excepcional e desempenho impressionante do Phenom 300E redefinem o padrão para a categoria de jatos leves. A aeronave recebeu melhorias tecnológicas, incluindo uma atualização da aviônica com um sistema de alerta e prevenção de saídas de pista (ROAAS), sendo a Embraer a primeira fabricante na Aviação Executiva a desenvolver e certificar uma tecnologia do tipo, além de proteção contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), modo de descida de emergência, PERF, TOLD, FAA Datacom e muitos outros sistemas. O Phenom 300E também oferece conectividade 4G via Gogo AVANCE L5 com cobertura no território Norte-Americano.

Embraer

Entre os novos recursos que aumentam o conforto do Phenom 300E, está uma cabine ainda mais silenciosa, mais espaço para as pernas no cockpit, além de uma nova opção de configuração de interior com acabamento premium, conhecida como Bossa Nova. Em termos de desempenho, o novo Phenom 300E é ainda mais rápido, capaz de atingir Mach 0,80 e velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições de reserva NBAA IFR.



O Phenom 300 está em operação em mais de 30 países, tendo acumulado mais de um milhão de horas de voo. É o jato leve mais entregue no mundo por oito anos consecutivos, acumulando mais de 540 entregas desde sua entrada no mercado, em dezembro de 2009.

Phenom 300E

O Phenom 300E está entre os melhores jatos single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 3.724 quilômetros (2,010 milhas náuticas) nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menor do que seus concorrentes. A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada.

O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclínio e amplo movimento é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, uma ampla galley, opções de comunicação de voz e de dados e um sistema de entretenimento.



A cabine de comando, equipada com o avançado sistema Prodigy Touch Flight Deck, permite operação single-pilot. Os recursos que a aeronave inclui, e que são tipicamente encontrados em categorias superiores, são ponto único de reabastecimento, manutenção externa do toalete e uma elegante escada.

Phenom 300E-Foto:Embraer/Divulgação

Embraer Aviação Executiva

A Embraer é uma empresa global que tem revolucionado com ousadia e consistência o setor de aviação – e o faz desde a sua criação, há mais de 50 anos – oferecendo produtos e soluções inovadores que permitem a seus clientes apresentar um desempenho superior. A divisão de jatos executivos oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves com desempenho, conforto e tecnologia disruptivos. Seu portfólio é formado pelo jato entry-level Phenom 100EV, o jato leve Phenom 300E, o jato médio Praetor 500 e o jato supermédio Praetor 600. A frota da Embraer Aviação Executiva ultrapassa 1.400 aeronaves, composta por modelos projetados especificamente para esse segmento e produtos derivados que operam em mais de 70 países e que contam com uma ampla rede de suporte ao cliente altamente reconhecida. Para mais informações, visite executive.embraer.com.