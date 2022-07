Band, TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo fazem “pool” para debate presidencial em 28 de agosto

Encontro com os candidatos à presidência da República terá ainda apoio do Google e do YouTube

Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, portal UOL e Folha de S. Paulo formam “pool” para realizar o debate presidencial no dia 28 de agosto.

“Pool”

O encontro no estúdio principal da Band em São Paulo vai reunir os candidatos à presidência da República e terá ainda apoio do Google e do YouTube. O acordo para o “pool” foi definido nessa quinta-feira (28).

Debate presidencial

Band e Vibra (empresa spin-off de tecnologia do Grupo Bandeirantes) contam com a parceria do Google Trends, que fornecerá dados de interesse de busca, painéis, inteligência e análises.

Sala Digital

A Sala Digital, montada ao lado do estúdio do debate, proporcionará uma experiência aos convidados, que poderão acompanhar em tempo real nas telas a “temperatura” da repercussão digital do evento.

Uma transmissão especial de Band.com.br, BandPlay e YouTube transportará também os internautas para dentro da Sala Digital.

