Any Brocker está entre os 100 mais poderosos do turismo na Panrotas Elo

Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker, está entre os 100 Mais Poderosos do Turismo Panrotas Elo, escolhidos anualmente pela revista Panrotas. A lista, em sua décima edição, buscou neste ano inspiração em quem fez a diferença durante a pandemia, atuando por uma retomada promissora no turismo. “Esse reconhecimento, especialmente em 2020 quando a Brocker completa 25 anos, valoriza ainda mais a Serra Gaúcha como destino turístico. E é também uma conquista de toda a nossa equipe, que faz parte desta história”, comenta Adriane Brocker Boeira Guimarães, conhecida como Any Brocker no trade.

100 Mais Poderosos do Turismo Panrotas Elo

A CEO foi um dos 26 indicados na categoria A Força dos Agentes de Viagens, que abriu a edição com exemplos de agentes, operadores e consolidadores. Any Brocker está entre as únicas duas agências de receptivo e uma das duas empresas gaúchas listadas. Além disso, também é uma das 26 mulheres presentes na lista, que foi divulgada durante o evento online Abav Collab. Segundo os organizadores, a décima edição dos 100 Mais Poderosos do Turismo Panrotas Elo traz líderes, voluntários, idealistas e pessoas que estenderam e deram as mãos em um ano difícil, de transformação e união, enxergando assim meios para seguir em frente.

Any Brocker