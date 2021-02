Hotéis Transamerica renovam classificação positiva do Bureau Veritas

Transamerica Executive Congonhas recebeu nova auditoria do órgão regulatório se segue com selo Safe Guard

Em uma nova auditoria do Bureau Vertias, o Transamerica Executive Congonhas renovou sua classificação positiva com o selo de responsabilidade sanitária Safe Guard. Isso significa que o hotel continua aplicando boas práticas para prevenção à COVID-19 em todas as suas operações e que age conforme exigido pelo órgão regulatório. O mesmo cenário pode ser visto em outras unidades da Transamerica Hospitality Group que seguem com protocolos de segurança respaldados pelo selo Safe Guard.

Bureau Vertias

A certificação foi desenvolvida pelo Bureau Veritas para atestar que o empreendimento trabalha em conformidade com as normas da OMS, adaptadas para cada cidade de acordo com as especificidades exigidas pelo Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de decretos municipais e estaduais. Na hotelaria, são avaliados todos os setores, com determinações específicas para cada operação.

Desde a reabertura, o Transamerica Executive Congonhas implementou medidas em conformidade com as mais rigorosas normas de saúde. A capacidade máxima de operação do hotel foi reduzida para assegurar o distanciamento seguro entre as pessoas, cômodos ganharam novos processos rigorosos de higienização, com uso de produtos especiais para limpeza hospitalar, e todos as suítes são lacradas por 24 horas após a saída do hóspede. Funcionários devem usar máscara, lavar as mãos frequentemente e passar por treinamentos contínuos com protocolos de limpeza e higiene.

Transamerica Executive Congonhas

Localizado a 500 m do Aeroporto de Congonhas, o hotel proporciona fácil acesso às principais vias da cidade, à importantes centros de convenções e ao autódromo de Interlagos. Possui 153 acomodações hoteleiras de alta qualidade, com 25 m² cada, cama de casal queen ou duas de solteiro a depender da escolha do hóspede. Todas paramentadas com estação de trabalho, frigobar, ar-condicionado, wi-fi e cofre individual. Nas áreas comuns o hóspede encontra academia, sala para reuniões e restaurante com serviços para café da manhã e almoço além de bar para coquetéis.

Transamerica Hospitality Group

Redes Sociais:

Siga a Transamerica Hospitality Group no Instagram (@transamericagroup) e no Facebook (fb.com/transamericagroup)!