Mercure Colinas da Rede Accor traz marca própria de espaços coworking, WOJO

A forma diferente e moderna de se trabalhar e ter um dia mais produtivo!

A Accor anuncia a chegada da sua marca global de coworking, a WOJO, que garante uma experiência total de hotelaria

Lançada em Janeiro, a novidade da Accor, que já está presente em outros países, chega com três serviços: o Wojo Spot, Salas Privativas by Wojo e o Room Office by Wojo.

O Wojo Spot estará disponível aos consumidores na área comum do Mercure Colinas, oferecendo ao cliente acesso gratuito a espaços de trabalho com conexão Wi-fi. Além disso, os clientes também poderão usufruir dos serviços de Alimentos & Bebidas do hotel.

“Garantir a sobrevivência no mercado durante a pandemia, tem sido um grande desafio, mas Accor se antecipou e trouxe inovação e produtos que se encaixam com esse novo normal”, comenta Gerente do Mercure Colinas, Beatriz Cavaciocchi.

O serviço é oferecido para pequenas e médias empresas a procura de espaço de trabalho para seus colaboradores, proporcionando inovação e um local alternativo. E para clientes em geral que queiram um espaço privativo para trabalhar em grupo por algumas horas do dia.

Com um design moderno, o Mercure Colinas é ideal para a sua estada, quer seja de negócios ou de lazer. Quartos amplos para casais, solteiros e famílias, bem como opções de escritório. O Restaurante MBar serve café da manhã, almoço e jantar e uma seleção especial de cervejas artesanais. E para quem pretende relaxar após o trabalho ou no final de semana a estrutura oferece piscina externa e um centro de fitness.

Avenida Dr. Av. Jorge Zarur, 81 – Jardim Apolo, São José dos Campos – SP,

Telefone: (12) 3904-2300

As reservas poderão ser feitas através do e-mail: h5168-re@accor.com.br

Whatsapp: (12) 3904-2300

Siga nas redes sociais: @ mercuresjcolinas @ibiscolinas