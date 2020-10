Rede internacional B&B Hotels investe no centro de São Paulo

A capital paulista possui o mais desenvolvido mercado de hotéis do Brasil, prestando serviço a milhões de pessoas que visitam São Paulo anualmente. De olho nos clientes que exigem qualidade de serviço com preços competitivos, o grupo francês B&B Hotels inaugurou sua primeira unidade na região da Luz. Essa é a segunda unidade da empresa no estado, que já possui uma operação em São José dos Campos, além de outras unidades do Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

A B&B Hotels investiu R$ 6 milhões com FF&E (móveis, utensílios e equipamentos) e HEOs (equipamento de hotel e suprimentos) no empreendimento, que emprega 20 pessoas. A unidade faz parte de um movimento de qualificação das hospedagens do centro histórico e comercial de São Paulo. Fica na rua Florêncio de Abreu, ao lado da estação da Luz, com fácil acesso às diversas regiões da capital.

Olivier Coustet CEO do Grupo no Brasil

“Em parceria com a construtora Tarjab escolhemos este projeto no centro de SP pois é por si só um dos principais destinos dentro da capital e atualmente um dos mais promissores sob o aspecto de desenvolvimento e novos projetos que nos possibilita atender a diversos públicos, a lazer, compras, negócios ou eventos” Comenta Olivier Coustet CEO do Grupo no Brasil.

Secretário de Turismo, Vinicius Lummertz

A Secretaria de Turismo e a InvestSP prestaram suporte ao grupo B&B para o início da operação da nova unidade. “Esse novo empreendimento é estratégico por vários motivos. Contribui para o esforço de remodelação do Centro da cidade, além de ampliar e qualificar a oferta por meio de uma bandeira presente em outros países”, afirmou o Secretário de Turismo, Vinicius Lummertz.

Presidente da InvestSP, Wilson Mello

Para o presidente da InvestSP, Wilson Mello, o investimento da B&B Hotels mostra um movimento importante para o turismo de negócios na capital. “Regiões tradicionais da cidade de São Paulo vêm recebendo investimentos de redes hoteleiras que perceberam o potencial de geração de negócios que não estava sendo aproveitado e agora começa a ser explorado”, afirmou Mello.

B&B Hotels

Fundado na França em 1990, o grupo B&B Hotels é uma empresa global do ramo hoteleiro. Posicionando-se no mercado com o conceito de Econochic, a rede oferece serviço de qualidade com preços econômicos. Com mais de 500 unidades distribuídas pela Europa, a rede B&B Hotels chegou ao Brasil em 2016 e atualmente possui 5 unidades no país, São Paulo, São José dos Campos, Uberlândia e no Rio de Janeiro.