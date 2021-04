Hotéis de Florianópolis personalizam roteiros com foco no turismo de natureza e experiências ao ar livre

IL Campanario Villaggio Resort e Jurerê Beach Village criam roteiros com atividades em terra, água e mar

Com as mudanças de hábitos e comportamento dos turistas por causa da Covid 19, os destinos turísticos precisaram se adaptar às novas tendências e se reinventar. Um bom exemplo vem de Florianópolis, onde concierges dos hotéis IL Campanario Villaggio Resort e Jurerê Beach Village, localizados em Jurerê Internacional, estão personalizando os roteiros de passeios, já que a procura agora é por lugares ao ar livre, seguros e que proporcionem contato com a natureza – e com o máximo de exclusividade possível.

E o outono é uma das épocas perfeitas para se aproveitar tudo isso, já que é uma estação com poucas chuvas e menor fluxo de turistas. Sem falar que nos próximos meses há dois feriados que podem ser aproveitados: 21 de abril (Tiradentes) e 3 de junho (Corpus Christi), além do Dia das Mães, data especial para uma viagem de presente.

O Cardápio Paradiso, oferecido pelo IL Campanario Villaggio Resort e o Cardápio Aventura, do Jurerê Beach Village, oferecem dezenas de experiências por terra, água e mar. Elas podem ser esportivas, de aventura, história, cultura, arte, gastronomia, meio ambiente, etc. Entre os passeios oferecidos estão de lancha, canoa havaiana e helicóptero; voo de parapente, trilhas, cavalgadas, city tour (com open bus), sandboard, scuna com show de piratas, visita às ilhas do Arvoredo e Campeche, e passeio de barco para a Costa da Lagoa.

Estão sendo elaboradas ainda visitas à fábrica de cerveja Kayrós e à fazenda de criação de ostras e mariscos Freguesia, ambas em Florianópolis; além da vinícola Thera, na cidade de Bom Retiro, na Serra catarinense. Todos os passeios foram atualizados seguindo os protocolos de segurança vigentes previstos no decreto vigente*.

Florianópolis

Para atender todas as necessidades e desejos dos hóspedes, Carline Fossati, que atua há 12 anos como concierge do IL Campanario, elabora roteiros personalizados, de acordo com o gosto e interesse dos membros da família, sem nenhum custo adicional. Destacando que os hotéis de Jurerê Internacional estão entre os poucos de Santa Catarina que oferecem este tipo de serviço e Carline é a única do Estado que possui o Les Clefs d’Or Brésil. Apenas 32 profissionais do Brasil possuem o título, que certifica o mais alto padrão de excelência da profissão na indústria hoteleira.

Segundo a concierge, os hóspedes têm priorizado atividades mais seguras, em locais ao ar livre e sem a presença de muitas pessoas. “Se antes os passeios eram feitos em grupos, em ônibus, agora preferem ir de van ou carro alugados, apenas os membros da família”, explica. Além disso, há pedidos de hóspedes por restaurantes mais vazios ou com varandas.

Se por um lado há uma tendência por passeios externos, por outro há demanda também de famílias que preferem permanecer no hotel, onde as medidas de segurança são mais rígidas. Por isso, foi criado o pacote “Outono em Família”, com uma série de atrações e programações especiais para todas as idades, além de cortesia para as crianças.

Jurerê Internacional

Os hotéis de Jurerê Internacional têm focado em melhorias em todos os sentidos, em consonância com a tendência do turista em permanecer mais tempo no hotel, onde pais e filhos podem aproveitar com toda a segurança as áreas de lazer como piscinas, sala de jogos e espaços kids. Sem falar que ambos empreendimentos do balneário também possuem diversas áreas ao ar livre, com ótima ventilação (devido também à proximidade com o mar) e mini cozinha nos apartamentos, para quem prefere não se deslocar para fazer as refeições.

VALORES DIÁRIAS

IL CAMPANARIO VILLAGGIO RESORT

Outono – A partir de R$ 496,00 apartamento duplo (exceto nos feriados). Promoção: criança é free (limitada a 02 por quarto desde que comporte).

Feriado Tiradentes (21/4) – A partir de R$ 496,00 apartamento duplo (desconto progressivo de acordo com o número de noites).

Dia das Mães (8 de maio) – A partir de R$ 397,00 apartamento single. Promoção: hospedagem free para a mãe (desde que acompanhada de um adulto pagante).

Feriado Corpus Christi (3 de junho) – A partir de R$ 403,00 apartamento duplo.

HOTEL JURERÊ BEACH VILLAGE

Outono – A partir de R$ 412,00 apartamento duplo (exceto nos feriados). Promoção: criança é free (limitada a 02 por quarto desde que comporte).

Feriado Tiradentes (21/4) – A partir de R$ 412,00 apartamento duplo (desconto progressivo de acordo com o número de noites).

Dia das Mães (8 de maio) – A partir de R$ 330,00 apartamento single. Promoção: hospedagem free para a mãe (desde que acompanhada de um adulto pagante).

Feriado Corpus Christi (3 de junho) – A partir de R$ 335,00 apartamento duplo.

INFORMAÇÕES E RESERVAS: (48) 3331-7200 / Whatsapp 99163-4985 (IL Campanario) e99165-7720 (Jurerê Beach Village) / reservas@jurere.com.br

