Wyndham Gramado reinventa recreação na hotelaria

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, em Gramado (RS), está inovando na recreação para os pequenos hóspedes. A ideia é que as crianças possam realizar atividades ao longo da estadia, interagindo com os recreacionistas, participando de brincadeiras e se divertindo usando tecnologia e muita criatividade. “De acordo com o decreto municipal da cidade de Gramado, a recreação não é permitida. Como este é um dos grandes diferenciais do Wyndham Gramado, nosso time pensou em uma forma para que as crianças, mesmo à distância, pudessem ter essas atividades durante sua estada”, explica o gerente geral do hotel, Marc Balanger.

Wyndham Gramado

Toda a programação preparada pela equipe de recreação foi pensada para que os pequenos possam interagir virtualmente, por meio de um grupo em aplicativo de mensagens. Para participar, os pais das crianças devem preencher um formulário online, que pode ser acessado com um QR Code exposto nos elevadores e na recepção do hotel. As atividades recreativas, com muitas dicas e surpresas, serão comunicadas pelo grupo em texto, imagens e vídeos, orientando os pequenos sobre desafios e brincadeiras que podem ser realizadas ao longo do dia. Para conversar com as crianças, a equipe do hotel criou um personagem, o Professor W, que será interpretado por um dos recreacionistas do Wyndham Gramado. “O personagem, caracterizado como professor, adora crianças, brincadeiras e a natureza, gosta de ensinar e aprender, assumindo como missão levar diversão e alegria para todas as idades”, aponta Marc Balanger.

Segundo ele, as atividades propostas no grupo são adaptadas para diferentes faixas etárias. “Em alguns desafios, as crianças precisarão de um kit de materiais que deve ser retirado na recepção. Cada uma pode tirar dúvidas com o Professor W, conversar pelo grupo e realizar as tarefas no seu tempo. Pode ser no quarto ou mesmo fora do hotel, quando a criança estiver com os pais passeando”, observa. A programação acontece nos fins de semana, de sexta-feira a domingo, com uma temática especial em cada mês. Em julho, o tema é super heróis. A programação terá Oficina de Máscara e muitas outras atividades. “Esta iniciativa da equipe de recreação do hotel vai de encontro com o Conte Conosco, uma ação multifacetada da Wyndham Hotels & Resorts, que tem como finalidade garantir o bem-estar de hóspedes e colaboradores”, acrescenta Marc Balanger.

Wyndham Hotels & Resorts

