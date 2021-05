Saiba como garantir a segurança de operadores de máquinas e equipamentos industriais

Para garantir que os operadores de máquinas e de equipamentos industriais estejam protegidos contra qualquer problema que esses dispositivos possam causar é necessário conhecer tudo aquilo que está sendo dito pela NR-12.

A Norma Regulamentadora 12 (nr 12) é responsável por estabelecer regras para manter a integridade física, a segurança e a saúde de qualquer colaborador que trabalhe com equipamentos e máquinas.

Esse conjunto de regras possui muita importância, pois as máquinas e os equipamentos industriais precisam de bastante atenção.

Segundo pesquisa do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho aproximadamente 15 mil colaboradores morreram entre 2012 e 2017 em seu local de trabalho e 15% das mortes foram consequência de máquinas e equipamentos.

Portanto, não há dúvidas de que a NR-12 deve ser implantada no dia a dia de uma empresa que possui trabalhadores que operam ferramentas industriais.

Quer entender mais informações sobre esse assunto, certo? Acompanhe esse artigo com atenção e descubra como garantir integridade física e emocional de operadores.

Boa leitura!

8 formas de garantir proteção no ambiente de trabalho: aplicando a NR-12 para salvar vidas

Agora que você já entende o que é a NR-12 e que essa norma é responsável por proteger operadores e máquinas e equipamentos industriais, chegou o momento de conhecer o que pode ser feito para que a segurança seja garantida nesse ambiente.

1 – Inventário de máquinas

O primeiro passo é fazer o inventário de máquinas e equipamentos que são usados.

Nesse processo, será necessário incluir a apreciação dos possíveis riscos, criar cronograma de ação para impedir qualquer risco encontrado e definir pontos críticos.

O inventário também deve reunir o nome de cada colaborador que se envolve nas etapas.

2 – Projeto de adequação

Caso seja necessário, a NR-12 diz que o projeto de adequação deve ser feito, pode ser muito necessário em lugares onde o maquinário é considerado obsoleto ou em ambientes onde a instalação está feita de forma inadequada.

3 – Procedimentos de trabalho e segurança

Para garantir a integridade física e mental dos operadores de máquinas e equipamentos industriais será necessário a implementação dos procedimentos de trabalho e de segurança de várias atividades do cotidiano.

Implante ordens de serviços quando há execução de atividades que representam riscos.

4 – Laudos técnicos

É importante que os laudos técnicos nunca estejam desatualizados, esses documentos são importantíssimos para manter a segurança no ambiente de trabalho.

Principalmente quando envolve manutenção de maquinário e gerenciamento de riscos, a NR-12 estabelece isso para que não haja nenhum tipo de problema.

5 – Não hesite

Quando riscos são identificados em qualquer tipo de máquina ou equipamento, o operador não poderá hesitar na interrupção da tarefa que está sendo realizada, isso pode ser determinante no processo de segurança.

6 – Análise de riscos

A NR-12 pede para que a análise de riscos seja montada para manter o operador protegido, essa dica é necessária para qualquer tipo de empresa, porém, demanda atenção dobrada quando há maquinários industriais sendo usados.

7 – Capacitação e Reciclagem

Também é muito importante que seja feito com frequência a capacitação e a reciclagem de toda equipe de operação e mecânicos que possuem contato com os equipamentos e máquinas.

Principalmente quando o assunto é a proteção desses funcionários.

8 – Se atualize sempre!

Em qualquer ocasião necessária, todos devem tomar as medidas necessárias para aperfeiçoar todo sistema de proteção, portanto, a busca pela atualização constante desse requisito é fundamental.

Não deixe de conhecer a NR-12!

Todas as dicas que foram explicadas previamente são definidas pela NR-12, quanto mais você conhece sobre esse assunto, maior segurança será garantida para quem é operador de máquina e de equipamento industrial.

Além de conhecer todos os detalhes da NR-12, ter contato com outras normas também pode ajudar no processo de manter a proteção no ambiente de trabalho.