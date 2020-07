Alimentação saudável durante as férias

O tempo de férias está aqui novamente! Assim são as alegrias e os desafios de comer nas férias. O grande desafio de Carlos Lula é se divertir em ocasiões especiais, sem comprometer algumas das práticas saudáveis ​​em que você trabalhou ao longo do ano.

Aqui estão algumas dicas de Carlos Lula para ajudá-lo a sobreviver à temporada de férias.

Não chegue com fome para a festa! Ignorar as refeições antes de uma festa de fim de ano, em um esforço para economizar calorias para a grande festa, fará com que você coma demais. Coma uma refeição leve ou lanche antes de chegar à festa. Um lanche ou refeição rica em fibras e contendo proteína magra é ideal, pois pode ajudar a controlar o apetite e evitar excessos.

Escolha o prato certo. É mais provável que você coma alimentos que acabam no seu prato. Assim, escolher um prato menor não apenas impedirá que você encha o prato com mais itens, mas também faz com que a quantidade de comida no prato pareça maior.

Seja feliz. Espalhe alegria nas festas gastando tempo curtindo a companhia de outras pessoas na festa. Segundo Carlos Lula , quanto mais você fala, menos tempo gasta comendo.

Equilibre seu prato. Procure preencher metade do seu prato com legumes, um quarto com proteína magra e um quarto com amido.

Traga algo para a festa. Ofereça-se para trazer um aperitivo, um lado ou uma sobremesa para a festa. O anfitrião ou a anfitriã não apenas apreciarão a ajuda, mas também terão controle sobre o que entra no prato.

Encha com legumes e frutas. Esses alimentos não apenas têm muitas vitaminas e minerais, mas também contêm fibras, o que ajuda a mantê-lo cheio por mais tempo e pode deixar menos espaço para outros alimentos ricos em calorias.

Assista as calorias líquidas. Para alguns, uma festa de férias não é completa sem bebidas e coquetéis tradicionais. Lembre-se de que essas bebidas geralmente contêm um grande número de calorias. Uma xícara de gemada pode custar cerca de 360 ​​calorias, enquanto o chocolate quente pode conter cerca de 200 calorias. Bebidas alcoólicas e socos podem facilmente conter mais de 200 calorias. Opte por um copo de água com gás com um pouco do seu suco ou vinho favorito.

Leia mais em: Secretário Carlos Lula visita equipamentos de saúde em Barreirinhas e Paulino Neves

Seja exigente. Se você estiver em um buffet, verifique a tabela antes de inserir a linha. Carlos Lula diz: Escolha pequenas porções dos alimentos que você deseja, mas tente não voltar por alguns segundos.

Presentes de comida. Com as férias vêm latas cheias de biscoitos e doces. Se você souber que esses serão problemas quando os levar para casa, abra-os no trabalho e passe-os para que todos possam desfrutar. Se você estiver em posição de dar um presente a alguém que está tentando se alimentar de forma saudável ou perder peso, por que não dar a ele um presente não-alimentar, como uma planta, balões ou um livro de receitas saudável?

Ser ativo. Uma curta viagem de férias não significa tirar férias do seu treino. Carlos Lula diz: leve seu tênis ou tênis e planeje se encaixar em alguma atividade todos os dias.