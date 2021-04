Banco MUFG Brasil promove campanha de doação de alimentos para comunidade em situação de vulnerabilidade

Campanha acontece durante vacinação dos funcionários contra gripe

O Banco MUFG Brasil anuncia que, na semana de 12 a 16 de abril, vacinará seus colaboradores contra a gripe comum, em sistema drive-thru, no estacionamento da sede em São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, a instituição financeira utilizará deste recurso para que seus funcionário e familiares fiquem imunizados contra o vírus Influenza e ao mesmo tempo mantenham o distanciamento social necessário para a proteção contra o coronavírus.

Campanha de doação de alimentos

Devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 e o isolamento social mais restrito, o banco inova e promove também uma campanha para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Esse ano, o número de famílias nessa condição aumentou significativamente e a empatia e a solidariedade são fundamentais para reduzir os impactos das crises. Os alimentos arrecadados pelo MUFG Brasil serão doados ao Centro de Promoção Social Bororé, onde 506 famílias necessitam de ajuda para garantir a alimentação.

Com a suspensão de eventos beneficentes e queda drástica nas doações de pessoas físicas e jurídicas, consequências da pandemia Covid-19, o Bororé tem enfrentado dificuldades financeiras para comprar suprimentos e atender pessoas da comunidade local.

O Banco MUFG Brasil, está convidando os colaboradores que forem tomar a vacina contra a gripe, a levarem alimentos não perecíveis que serão entregues ao Centro de Promoção Social Bororé. É possível também participar da campanha fazendo um depósito bancário na conta corrente da instituição assistencial.

Centro de Promoção Social Bororé

O Centro de Promoção Social Bororé oferece desenvolvimento social para a comunidade do Jardim Lucélia, por meio do atendimento diário a 640 crianças e adolescentes, programas de capacitação profissional para 90 adultos e apoio indireto que alcança 2560 pessoas da comunidade.

Em 2016, a instituição foi beneficiada pelo programa de Gives Back, ação de voluntariado corporativo do MUFG Brasil, e em 2020 recebeu uma doação da MUFG Foundation que contribuiu para adequação do Bororé aos padrões de prevenção à COVID-19 estabelecidos pela OMS, bem como para a compra de cestas básicas que foram doadas para as famílias da comunidade do entorno.

Para quem quiser ajudar, mesmo não sendo funcionário do banco, seguem os dados para depósito:

Itaú (341)| agência 0160 |Conta Corrente: 89683-3| CNPJ: 59.936.781/0001-73

Banco MUFG Brasil

Há 100 anos no Brasil, o Banco MUFG Brasil é um dos maiores bancos estrangeiros globais em atuação no País, com sede em São Paulo. A instituição financeira integra o MUFG – Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., quinto maior grupo financeiro do mundo.