Grupo Moo anuncia a chegada de mais um empreendimento gastronômico na cidade

Azuli, um restaurante Oriental Contemporâneo, será inaugurado ainda neste mês

O Grupo Moo trouxe chefs de grandes restaurantes de Florianópolis para trazer o melhor da gastronomia Oriental. “Azuli, especializado na comida japonesa, promete ser o melhor do segmento da cidade”, comenta o empresário Felipe Thai.

Grupo Moo

Lucas Yshida nosso Itamae San (headchef) responsável pelo cardápio e criações do sushibar, com vasta experiência em manipulação de pescados, iguarias e especiarias o prodígio traz na bagagem de ter passado pelo melhor restaurante de culinária japonesa da sua cidade natal Florianópolis e garante ao Vale do Paraíba surpreender em cada detalhe.

Azuli

Samuel Muler, chef de cozinha quente e pâtisserie (confeitaria) do Azuli, traz sua experiência com confeitaria e criatividade do melhor restaurante italiano do Sul do país.

