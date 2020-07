Galaxy A51 é o smartphone mais buscado pelo segundo mês no Zoom

O Galaxy A51 foi o celular mais buscado em junho de 2020 no Zoom, ocupando o topo do ranking pelo segundo mês consecutivo. O smartphone da Samsung se destaca pela boa ficha técnica, design moderno e preço baixo no varejo online.

Ana Marques, especialista na categoria Celulares do Zoom, comenta que o consumidor está em busca de uma boa performance, mas também está em busca de preços acessíveis. “Com a alta do dólar e aumento do preço de eletrônicos no Brasil, o ranking de junho também retrata a jornada do consumidor em busca de economia e, por isso, alguns modelos mais básicos acabam aparecendo.”

Aparelhos que custam menos de R$ 1 mil estão na lista, como é o caso do LG K40s, do Galaxy A21s e do Moto G8 Play. Do outro lado da tabela de preços está o iPhone 11, que é único smartphone com valor médio acima de R$ 2 mil.

Galaxy A51

Levantamento do Zoom, site e app comparador de preços e produtos, sobre os smartphones mais buscados em junho:

*Lembrando que os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.

** O levantamento considera os smartphones mais buscados de 01 a 30 de junho de 2020

***Para coletar o preço mínimo dos smartphones desta lista, o Zoom utilizou sua base de dados com os valores praticados entre os dias 01 a 30 de junho de 2020. Os preços estão sujeitos à alteração mediante disponibilidade no mercado.

Zoom

O Zoom é uma plataforma de comércio eletrônico que conecta consumidores e lojas confiáveis. Através do site e do aplicativo, com 100 milhões de usuários mensais, o Zoom oferece um serviço completo para ajudar os consumidores a tomar a melhor decisão no processo de compra. Desde conteúdo informativo sobre os produtos à venda a serviços de apoio à compra, como o histórico e alerta de preços, que informam ao usuário o melhor momento de comprar um produto. São mais de 16 milhões de ofertas de 600 lojas confiáveis que passam por um rigoroso controle para serem credenciadas. Além disso, o serviço gratuito Zoom Garante devolve o dinheiro do consumidor caso haja um problema em compras feitas através da plataforma. Lançado em novembro de 2011, o Zoom é uma investida da Mosaico, empresa de investimentos especializada em tecnologia. Para mais informações acesse www.zoom.com.br, baixe o aplicativo do Zoom disponível para Android e iOS e confira o programa “Dando um Zoom” no canal do YouTube do Zoom: youtube.com/deumzoom