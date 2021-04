Pintar a casa é uma boa opção para diminuir gastos

Conhecer as técnicas necessárias para pintura pode evitar a contratação de um pintor

Muitas pessoas costumam fazer serviços em casa, como pinturas, reboques de parede, entre outros, quase sempre com o intuito de não gastar dinheiro com pintores e profissionais da função. Diante deste cenário, a busca por técnicas que garantam uma facilidade no serviço cresce bastante por parte de muitos brasileiros.

Desempenhar um bom trabalho de pintura requer habilidades e conhecimentos que, na maioria das vezes, são bem difíceis, porém isso não é um impeditivo para a pessoa que quer deixar a casa do jeito que sonhou.

Uma das dicas para economizar na hora de pintar a sua casa é não gastar com muitas latas de tintas desnecessariamente. Calcule a área da parede a ser pintada e, quando comprar a tinta, multiplique esse valor pela quantidade de camadas e demãos que possuir na lata. O resultado da conta irá direcionar o quanto você deve comprar.

Outra recomendação importante para economizar é misturar cores diferentes dentro de uma determinada superfície. Algumas vezes, as tintas possuem tonalidades desiguais imperceptíveis aos olhos, ou é necessário chegar a uma cor determinada da sua preferência – ao misturar, você economiza na compra de outra lata.

Além de misturar cores, outra coisa que você pode fazer para diminuir os gastos é colocar uma quantidade pequena de água na superfície juntamente com a tinta da pintura. Ao fazer isso, a tonalidade rende mais e você pode pintar até mais paredes da sua casa, sem gastar com mais tinta.

O investimento em equipamentos de qualidade também é ótimo para quem quer pintar a casa. Objetos como escada de alumínio são vantajosos para alcançar superfícies mais altas de uma parede, pois garantem uma sustentação maior para o corpo e aumentam a segurança. As espátulas também são importantes para remover partes soltas e saliências da parede antes de ser pintada.

Para a escolha da tinta, busque por marcas que possuam classificação “premium”, que costumam ter mais atributos na fórmula, garantindo estabilidade. Contudo, é necessário respeitar o tempo de secagem para manter a qualidade.

Outra preocupação importante é o cuidado com a limpeza, pois, no manuseio da tinta, pode acabar respingando no chão ou em móveis da casa. Colocar papelão embaixo da escada é uma boa dica para proteger o chão, porém, caso acabe sujando, um pano com sabão e água pode remover.

Com estas dicas, você pode realizar uma pintura de qualidade na sua residência, sem gastar demais. As vantagens são imensas, e agora é botar a mão na massa e deixar sua casa do jeito que sonhou.

Foto: Divulgação