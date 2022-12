Criptomoeda: entenda de uma vez o que é

Você provavelmente já ouviu falar no termo criptomoeda. Esse assunto se popularizou na internet e nas rodas de conversa, mas ainda surgem algumas dúvidas sobre o tema.

Então, se você quer entender de vez o que é, como elas são geradas e os principais nomes do mercado, continue a leitura. A seguir, vamos esclarecer os pontos básicos das criptomoedas.

O que é criptomoeda?

O termo criptomoeda está relacionado a um tipo de dinheiro totalmente virtual. Ou seja, diferentemente das moedas que estamos acostumados, como o real ou o dólar, este não tem um formato físico.

Além disso, este dinheiro não é emitido por nenhum governo, essa característica o torna descentralizado e com uma proposta inovadora de negociar e investir financeiramente.

Mas você pode se perguntar: como é possível um dinheiro que só existe na internet? Tudo graças à tecnologia blockchain. Uma rede de transmissão de dados criptografados que garante a segurança das operações entre as moedas.

Com essa ideia de mais controle e autonomia para os usuários, o mercado cresceu e conta com várias criptomoedas com potencial. Hoje em dia, são várias as moedas digitais disponíveis para compra, como o famoso Bitcoin.

Como as criptomoedas são criadas?

As criptomoedas são geradas dentro das redes blockchain, mencionada anteriormente. Por isso, passam por um processo de mineração em sua criação.

Mineração é o termo usado para a ação que valida os dados recebidos na blockchain. Dessa forma, é possível confirmar a originalidade da moeda e registrar as movimentações realizadas pelos usuários.

Mas esse processo não é tão fácil como parece. Para minerar uma criptomoeda é preciso utilizar um computador com alto potencial de processamento de dados. Ou seja, máquinas especiais e não qualquer aparelho do dia a dia.

Embora grande parte dessas moedas digitais sejam geradas dessa forma, nem todas seguem essa regra. A Tether, por exemplo, é emitida pela própria rede Tether Limited.

As criptomoedas são seguras?

Essa é uma pergunta muito comum para quem ainda não conhece bem o segmento das moedas digitais. Afinal, esse é assunto que rende discussões e pode causar dúvidas sobre a sua segurança.

A verdade é que, o principal pilar para o funcionamento das criptomoedas é a criptografia, é justamente por isso que leva esse nome. A rede criptográfica cria uma camada de segurança virtual, evitando fraudes.

Basicamente, todos os dados são transformados em códigos que só podem ser decifrados por quem possui a chave de acesso, dificultando o trabalho caso alguém tente interferir no processo.

Porém, o que pode acontecer mesmo com a tecnologia de proteção são os roubos de carteiras digitais onde ficam as moedas adquiridas. Assim como o roubo de corretoras especializadas em cripto ativos, algo que já ocorreu em 2019.

Além disso, é preciso ter cuidado com os ataques hackers e erros de servidor do próprio site que podem ter como consequência a perda das criptomoedas compradas.

Quais são as principais criptomoedas disponíveis?

As criptomoedas cresceram nos últimos anos e com isso várias novas moedas foram criadas. Cada uma possui as suas características, objetivos e preços de negociação.

Mas algumas se destacam e são consideradas as principais moedas digitais para investir. Confira três exemplos com boa valorização do mercado:

Bitcoin

Quando falamos em criptomoedas, é quase impossível não mencionar o Bitcoin. Desenvolvida em 2018, foi a primeira proposta de moeda digital bem aceita pelo mercado financeiro e se tornou hoje a mais valorizada no mundo.

A cotação do Bitcoin sofreu várias oscilações, entre altas e baixas, atualmente uma unidade vale cerca de mais de 88 mil reais. Graças a lei da oferta e demanda, a previsão é que seu preço aumente ainda mais.

Essa criptomoeda possui mineração limitada e cerca de 90% já foi gerada, restando pouco mais de 2 milhões de unidades. Logo, quanto mais próxima de acabar, maior será o seu valor de compra.

Ethereum

Considerada a segunda maior criptomoeda, atrás apenas do Bitcoin, a Ethereum foi criada inicialmente como forma de recompensa aos usuários da sua plataforma de contratos inteligentes. Na época, levava o nome de Ether.

Devido a alguns problemas de falha na segurança, a rede precisou desenvolver um novo projeto e então surgiu a nova moeda Ethereum. Essa versão se popularizou e conseguiu altos números de negociação.

Essa criptomoeda também utiliza da tecnologia blockchain para tornar as operações mais seguras. Além disso, é gerada por meio do processo de mineração, já mencionado aqui.

Tether

A Tether é uma criptomoeda que se diferencia das anteriores pois é uma stablecoin, possui lastro em moeda física, nesse caso o dólar americano. Ou seja, segue a proporção de 1:1 de paridade entre as duas moedas.

O objetivo é tornar o seu investimento mais estável, sendo uma oportunidade para quem não gosta da alta volatilidade do mercado. As chances de grandes perdas financeiras são menores.

Atualmente, está na lista das criptomoedas mais negociadas e também conta com um alto valor de capitalização, representando uma das principais moedas digitais do segmento.

Esses são só alguns exemplos das tantas altcoins disponíveis, para conhecer melhor cada uma é preciso acompanhar o mercado e as novidades que envolvem o mundo virtual.

Como investir em criptomoedas?

Depois de entender o que é uma criptomoeda, é hora de descobrir como fazer para investir nesse tipo de dinheiro digital. Na verdade, existem diferentes formas de comprar moedas virtuais.

A primeira opção, considerada a mais segura para os iniciantes, é por meio de uma corretora de valores. A corretora faz o intermédio entre as negociações, basta abrir uma conta e apresentar alguns documentos de identificação.

Outra forma de investir é com ETFs (Exchange Traded Funds), um tipo de fundo de investimento negociado em bolsa que usa índices próprios de criptomoedas como referência.

Além disso, é possível negociar diretamente com o vendedor, essa ação leva o nome de “peer-to-peer”. Porém, não é recomendada para quem não tem conhecimento do mercado, devido ao risco de golpes.

Agora você já sabe as principais informações sobre o universo das criptomoedas e pode decidir se esse é o tipo de investimento que você deseja. O mercado pode ser uma oportunidade para diversificar a carteira!

Imagem de MichaelWuensch por Pixabay